Решающий июль: что знает Командос

Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) в беседе с Lragir.am заявил, что к концу этого месяца станет ясно, куда будут двигаться события в регионе. Командос считает, что войны не будет, хотя угроза ее всегда присутствует. Чего ожидает Командос в июле, что произойдет в этом месяце? 11 июля состоялась встреча министров ИД Армении и Азербайджана, по итогам которой стало известно, что сопредседатели предложили президентам встретиться. Причем, сопредседатели предложили встречу и ранее, в ходе своего недавнего визита в регион. Было также заявлено, что следующая встреча Налбандян-Мамедьяров состоится в Нью-Йорке в сентябре на полях Генассамблеи ООН. Сопредседатели заявили также о намерении посетить регион. Не исключается, что приедут они за ответом президентов. Это дает повод предположить, что до сентября в карабахском урегулировании объявлены «дипломатические каникулы». Означает ли это, что эти «каникулы» откроют «окно» активности для «военной дипломатии» Азербайджана? Или сопредседатели закрепили на встрече определенные гарантии воздержания от эскалации на границе, которое позволит продлить «каникулы» до сентября? В этом смысле примечательно заявление президента Азербайджана Алиева о том, что Баку не принял предусловия армянской стороны, и переговоры возобновились без этого. Это неоднозначное заявление, в котором можно заметить, что Алиев пытается изыскать «объяснения» невозобновления военных действий, заявляя, что Баку отклонил условия Армении и «вынудил» ее сесть за стол переговоров. Пару месяцев назад Серж Саркисян заявил, что всегда готов к переговорам, но они имеют смысл, если Баку одной рукой переговаривается, а другой стреляет на границе. Причем, Армения выступает за размещение международных механизмов расследования инцидентов, что стало повесткой встречи президентов в Вене в мае 2016 года. Баку отклоняет повестку, заявляя, что внедрение механизмов без вывода войск закрепляет статус-кво. Баку действительно отклонил условия, или Алиев пытается как-то объясниться перед обществом за воздержание от военных действий? С призывами воздерживаться от таких шагов к Баку обращаются и США, Франция, ЕС, Россия и Иран, не исключается, что даже Турция. Однако, без механизмов расследования не исключены «сепаратные» договоренности Азербайджана, тем более, что Россия продолжает военно-технические поставки Баку. В конце концов, ни одно государство не станет открыто заявлять о поддержке военных намерений Баку, это будет сделано закулисно. Пока не очерчивается благоприятная для этого атмосфера, хотя ситуация может измениться в любой момент. Поэтому нужно закрепить ее шагами, которые продлят отсутствие «востребованности в войне» как можно на больший срок.