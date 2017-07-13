Карабах перед выбором - новый проект или война

Американский проект по карабахскому урегулированию был развернут в конце осени 1999 года и получил развитие по дипломатическим каналам в 2000 году. Следует отметить, что США не пытались пропагандировать или популизировать этот проект. Практически, данный проект не вышел за рамки весьма келейных политических контактов. При этом, имеются основания утверждать, что политическое руководство и дипломатические службы Армении и НКР не поняли вполне значимости данного проекта. Конкретным функционерам казалось, что речь идет о неком частном проекте, направленном на улучшение отношения между конфликтующими сторонами. Была недооценена роль Турции, которая предполагается данным проектом. В связи с данными целями США следует определить место и роль Армении во внешнеполитической стратегии США. В настоящее время положение Армении весьма напоминает положение и роль Сирии на Ближнем Востоке. Не располагая значительными универсальными ресурсами, занимая уязвимое геополитическое положение, Сирия сохраняла ключевую роль в регионе благодаря разносторонней и многогранной политике, отстаивая интересы арабского мира, сохраняя статус ведущей региональной военной державы. За влияние в Сирии происходит борьба между ведущими арабскими государствами, США, ЕвроСоюзом, Россией и Ираном. Представляя таким же образом место и роль Армении, понимая, что Армения - единственная страна Южного Кавказа, способная развивать высокие технологии, иметь боеспособную армию и поддержку одновременно и Запада, и Востока, США стремятся «зарезервировать» Армению на обозримую перспективу. Для США представляется важным фактором то, что 1,6 млн. армян являются законопослушной, интегрированной частью американской нации. В связи с этим какие либо методы жесткого политического и экономического давления США на Армению исключается. В настоящее проект Г.Гильмора практически деактуализирован и, по всей вероятности, находится в резерве. Это вызвано и нежеланием США активно вмешиваться в южнокавказские конфликты, которые американцы не рассматривают как опасные для своих геостратегических и геоэкономических целей, и общими целями и намерениями политики новой республиканской администрации США. В последние месяцы деятельности демократической администрации явно проявились принципы и подходы Республиканской партии. Идеологи правого крыла Республиканской партии, которые все более занимают ведущие позиции в партии, приводили в пример успехи германской и французской экономической экспансии, при отсутствии затрат на обеспечение политического присутствия в регионах Центральной Азии, в Иране и Ближнем Востоке. В рамках данной внешнеполитической идеологии США стремятся несколько снизить уровень своей ответственности в Центральной Азии и, видимо, рассматривают аналогичные варианты переосмысления своей политики в Южном Кавказе. Пока нет определенных признаков реализации данной внешнеполитической идеологии в отношении Южного Кавказа. Однако нужно понимать, что под «снижением уровня ответственности» мы понимаем только участие в обеспечении безопасности, а не политическое и информационное присутствие. США не собираются покидать данные регионы, которые рассматриваются как энерго-сырьевые. Как известно, в свое время Дж.Буш имел телефонную беседу с Ж.Шираком и предложил ему приложить усилия для достижения урегулирования карабахского конфликта. Признание Францией геноцида 1915 года позволяло США осуществлять более гибкую политику в отношение Турции. США готовы были признать геноцид 1915 года и тем самым совместно с ЕвроСоюзом создать условия осуществления контроля над Турцией. Это позволило бы привести Турции к необходимости урегулирования отношений с Арменией, тем самым разрешить карабахскую проблему. Следует отметить, что для США до самого прихода в Белый дом администрации Дж.Буша представлялась совершенно бессмысленной и даже вредной деятельность ОБСЕ в целом и Минской группы в частности. Американцы даже считали, что деятельность ОБСЕ связана с определенными моментами коррупции. В целом же, США не приемлют «общеевропейскую политику» как таковую. Разрешение карабахской и аналогичных проблем ОБСЕ привел бы к повышению авторитета этой организации и, возможно, позволил бы европейцам, особенно Франции и Германии настаивать на развитии европейского атлантизма. В связи с этим проект Г.Гильмора был инструментом нивелировки «общеевропейской политики». Предложение Дж.Буша Ж.Шираку могло иметь целью разрушение любой политической диалоговой конструкции европейцев, направленной на урегулирование карабахского конфликта, а также демонстрацию европейцам тщетности разрешения подобных конфликтов на основе каких-либо «компромиссных» проектов, не учитывающих реалии, созданные войной. В этой связи мы можем предположить, что проекты территориальных обменов вновь будут актуализированы, но когда уже окончательно будут дискредитированы проекты, предусматривающие сохранение территориальной целостности Азербайджана. Следует отметить, что модель так называемого «общего государства», одобренная в свое время Европейским парламентом, была предложена не европейцами, а американцами Эдвардом Джериджяном и Питером Розенблатом (Э.Джериджян - один из политических проектировщиков, близкий к Республиканской партии, специалист по Ближнему Востоку). Данная модель практически позволила высветить девиантные идеи урегулирования и инициативы ОБСЕ. Но при этом был сделан вывод, который стал далекоидущим на протяжении более чем 20 лет. Данный проект был подорван русскими в угоду своим же дальнейшим инициативам. Американцы и европейцы долго не предпринимали усилия по проектированию карабахского конфликта, что дало им возможность обеспечивать провал русских инициатив. Нужно отметить, что данные проекты имели только одну политическую заставку. Многие армяне окончательно поняли, в каком дерьме они оказались. Сейчас они оказались в постыдном состоянии анти-армян. Куда им деваться? Только в состояние глубокой прострации. Начало и продолжение американо-европейскго проекта завершилось. Начался все еще не разботаный новый проект, и пока не ясно, кто станет его главным инициатором. Сейчас Кавказ перед выбором – проект или война. И на этот раз главными инициаторами могут стать армяне, которые столь долгое время оставались приспешниками России.