Россия в ожидании «большого взрыва»

После встречи Трампа и Путина в экспертных кругах вновь заговорили об усилении давления на Россию, и вновь появились ожидания большого взрыва. В условиях, когда ситуация становится невыносимой, в России, как правило, случаются трагедии, которые «снимают» политическое напряжение. В прессе задаются вопросом – где рванет на этот раз. Условия сейчас для взрыва «идеальные». Чистый отток капитала из России за первые шесть месяцев 2017 года достиг $14,7 млрд., сообщил Центробанк России. В первой половине прошлого года из страны вывели $8,6 млрд.. Кроме того, Газпром признал, что новые американские санкции могут поставить крест на проектах "Газпрома" "Северный поток – 2» и "Турецкий поток", пишет газета "Ведомости". Белый дом поддержал новый пакет санкций в отношении России и Ирана, который в настоящее время рассматривается в Конгрессе. 15 июня законопроект был одобрен Сенатом США. Не прошло и 10 лет, завершился срок действия договора Татарстана и России, и если договор не будет прологнирован, то Татарстан может автоматически оказаться вне состава России. Кремль заявил, что не желает продлевать «особый статус» Татарстана, а Казань ответила, что другой статус ее не устраивает. Между Москвой и Казанью зреет новый скандал. Пока «ярлык» на власть дает Москва. Недавно произошли чечено-дегестанские столкновения – после того, как против руководства Чечни началась кампания. Кадырова обвинили в жестокой расправе без суда над десятками людей. В соцсетях пишут, что Кадыров инициировал столкновения с дагестанцами, чтобы продемонстрировать Путину, как может запылать Северный Кавказ, если Путин «сдаст» Чечню. Между тем, президент Украины Порошенко заявил, что Россия потерпела полное поражение, пытаясь «не упустить» Украину. 11 июля ЕС окончательно ратифицировал Ассоциацию Украины с ЕС, Украина заявила о разработке дорожной карты по вступлению в НАТО и подготовке визового режима для граждан России. В то же время, США разместили ракеты Пэтриот в Польше и Литве. Это, как пишут в прессе, не снилось России даже в страшном сне. Случится ли «большой взрыв» до того, как Путин заявит о выдвижении на очередной срок? Или "политбюро» решит, что в таких условиях надо выдвинуть другого кандидата?