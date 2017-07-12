То, что происходит между Россией и Арменией

Споуксмен РПА и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил 12 июля, что между Россией и Азербайджаном пробежала черная кошка. Он, конечно, прав, проблемы между Россией и Азербайджаном очевидны, и большинство их возникло после Апрельской войны в результате действий армянской армии и общества, которые сумели противостоять наступлению Азербайджана, осуществленному при поддержке России – не прибегая к помощи России. Но вопрос сейчас в том, что происходит между Арменией и Россией в пространстве вассально-колониальных отношений. Историку Шармазанову наверняка известно о многочисленных фактах российско-турецкого братания, которые могут указать на то, что третьим государствам не стоит уповать на кошек между другими двумя государствами. Безопасность и благополучие Армении кроются не в черных кошках между Россией и Азербайджаном, они зависят от достойных отношений с Россией и способности Армении формировать жизнеспособные альтернативы, диверсифицировать источники безопасности и расширять круг союзников и партнеров. Именно это после Апрельской войны позволило России сохранять дистанцию в отношениях с Баку и предпринять шаги в направлении Армении. Россия не предпринимала эти шаги до апреля, потому что была уверена в том, что Армения, со всеми ее властными, невластными силами, пророссийскими экспертными и иными кругами, находится у нее в кармане, и остается только за счет армянского интереса решить региональные и геополитические задачи. Апрельская война показала, что в кармане власти и политический класс, но не общество и армия. Этот холодный душ вынудил Москву пересмотреть отношения с Азербайджаном. Но пока Армения не в состоянии заставить Москву кардинальным образом откорректировать свою стратегию, ситуация может измениться в обратную сторону, уже в ущерб армянской стороне. Россия должна все время ощущать за спиной дыхание Армении и знать, что армяне не воспринимают ее больше как спасителя и незаменимого союзника.