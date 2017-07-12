Лавров предотвратил договоренности между Арменией и Азербайджаном?

Завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая оставила больше вопросов, чем ответов. Первый важный вопрос касается места, где встреча была проведена. Фактически, несмотря на то, что министры вместе находились в австрийском Мауэрбахе, встреча через несколько часов состоялась в Брюсселе. По странному стечению обстоятельств в Брюсселе на тот момент находился и министр ИД России Сергей Лавров. Он встретился с главой внешнеполитического департамента ЕС Федерикой Могеррини и ни словом не обмолвился о карабахской проблеме. Но и других значимых заявлений и встреч у Лаврова не было. Журналисты недоумевали, зачем вообще Лавров прибыл в Брюссель. О том, что Лаврова ждали в Брюсселе несколько лет, заявила и сама Могеррини. Ощущение было такое, что Лавров прибыл в Брюссель для того, чтобы курировать встречу Налбандяна и Мамедьярова. Какие договоренности ожидались на встрече и что, возможно, предотвратил Лавров? Могли ли министры прийти к согласию по поводу механизмов сдерживания в зоне конфликта, но незримое присутствие Лаврова предотвратило такую договоренность? Роль Лаврова в парафировании армяно-турецких протоколов в Цюрихе в 2009 году запротоколирована. И не исключается, что такую роль Лавров играет при всех других встречах. Роль России в карабахском урегулировании давно уже перешла грань куратораства и менторства. Россия жестко диктует свою волю сторонам, в нужный момент совершая знаковые шаги. Например, до встречи в Брюсселе Россия поставила Азербайджану новые Сонцепеки с модернизированными ракетами, поставив Азербайджан в «неудобное положение». После этих поставок Азербайджану было сложнее игнорировать менторство России. А в Армении Россия провела учения пограничных войск, сценарий которых состоял в том, чтобы не допустить в Карабах нарушителя из Ирана. Азербайджан даже выразил протест в связи с учениями. После встречи Пограничные войска России «исправили» информацию об учениях и заявили, что речь шла о проникновении не в Карабах, а в Армению. Все эти шаги Россия предпринимает с целью предотвратить любое «сепаратное» соглашение между Арменией и Азербайджаном, тем более, под эгидой США.