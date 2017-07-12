На пороге новой войны

В Армении сложилась пошлая, предательски ориентированная группировка относительно молодых подонков, ориентированных на отсталую Россию, которая постоянно поддерживает Россию - как «мерзопакостная» дрянь, прилипшая к армянскому правительству, но скорее ставшая рабами не армянского правительства, а русской мрази. Данная группировка воспринимает поставки русского оружия Азербайджану как благость. Это невероятно, но это факт. Армяне окончательно перестали скрывать, что им место, как минимум, в следственном отделе прокуратуры. Они должны быть обвинены в предательстве. Президент Армении мог бы сказать, что ожидает этих подонков, работающих в основном в администрации президента или в различных группировках правительства. Русские группы администраторов - сами мразь, и их вполне устраивает сущность таких раболепствующих армян. Даже во время войны, когда гибнет много молодых ребят, ни у кого из официальных лиц или добровольцев не возникает вопросов, почему среди армян возникло столько «мерзопакостной» дряни. Но проблема в другом - что ожидает эту дрянь: быть растоптанными как мразь или заполненными до горла мазутом. Это произойдет, ждать уже не очень долго. Что же предстоит армянам в новой войне? Армения и Азербайджан, практически, находятся в состоянии войны, в которой участвует непризнанная карабахская провинция. Карабахская война оказалась наиболее масштабной на постсоветском пространстве, привлекла на соответствующую арену политического противостояния ряд крупных государств, в том числе Россию, Турцию, Иран, при активном соучастии в политических процессах США и Европейского Сообщества. Практически, все отношения между Арменией и Азербайджаном сводятся к процессу обсуждения карабахской проблемы и находятся в состоянии острой конфронтации. Карабахская проблема является одной из обсуждаемой в ряду конфликтов и проблем международной напряженности. 2016 год стал во многом переломным в политике Армении, в особенности, Азербайджана в отношении данной проблемы. Выяснилось, что международное сообщество, прежде всего, США и Европейское сообщество не имеют серьезных намерений инициировать какие-либо реалистические схемы урегулирования карабахской проблемы, а напротив – приблизились к убеждению, что без определения международно признанного статуса карабахской провинции невозможно исчерпать данный конфликт. Россия занимает выжидательную позицию, опасаясь перспективы разрешения конфликта в соответствии с инициативами США. После того, как некоторые более-менее благоприятные ожидания Азербайджана были исчерпаны, политическое руководство страны развернуло новую доктрину решения карабахской проблемы, включающую широкую международную деятельность по коммуникационному, политическому и экономическому блокированию Армении, а также – параллельно - наращивание военного потенциала, что базируется на значительных доходах, получаемых от экспорта нефти и газа. Азербайджан пытается выдвинуть инициативы по коммуникационному блокированию Армении при участии Грузии, что включает сооружение железной дороги Карс – Ахалкалаки, приобретение позиций в Батумском транспортном узле, а также других транспортных объектов Грузии. Частично Грузия отвергла эти предложения, из-за нежелания усиливать азербайджанское экономическое присутствие, а также в связи с предупреждениями со стороны Великобритании и США, для которых неприемлема политизация ситуации в регионе Батумского порта. Армения также предупредила Грузию о неприятных последствиях данных предложений Азербайджана. Но проект Карс – Ахалкалаки весьма привлекателен для Грузии, и, несмотря на отрицательную позицию США и Европейского сообщества, данный тройственный проект начал реализовываться. Хотя данная железная дорога не может непосредственным образом блокировать Армению, но она в значительной мере исключает ее из коммуникационных проектов в регионе. Несмотря на отрицательную позицию США и ЕвроСоюза в отношении данного коммуникационного проекта, ни американцы, ни европейцы в реальности не предприняли достаточно действенных политических шагов, предпочитая демонстрировать, а не реализовывать свою позицию, так как данный проект в какой-то мере имеет антироссийский вектор. Следует отметить, что президент Азербайджан совершенно откровенно заявляет о столь системной и враждебной политике в отношении Армении, и это не получило оценки Европейского Совета, Совета Безопасности ООН и других международных организаций. Те консультации, которые провела Армения по дипломатическим каналам, говорят о том, что США и ведущие державы Запада не допустят чрезмерного развития данной доктрины Азербайджана. Скорее всего, как это имело место в последние годы, Западное сообщество предоставляет возможность Азербайджану убедиться в тщетности подобных намерений, когда Баку подается искушению применить силовые и жесткие политические способы давления. Одновременно, отсутствие официальных заявлений по этому поводу можно рассматривать как своеобразный шантаж Армении, которой дают понять о необходимости уступок, причем не только, в отношении Азербайджана, но и в отношениях с Турцией. Хотя, при всей логичности данных предположений аналитического свойства, в действительности Запад весьма инерционно относится к развертыванию событий в Южном Кавказе, если они непосредственно не касаются вопроса возобновления военных действий, не имеют отношения к безопасности энергетических коммуникаций и вопросов силовой смены власти. Например, после ряда заявлений президента Азербайджана И.Алиева о возможности возобновить военные действия немедленно последовали визиты в Баку высокопоставленных представителей Государственного департамента и Пентагона, а также последовало жесткое заявление комиссара Европейского Союза по международным отношениям. Рассматривая динамику и параллельные признаки развертывания данной политики Азербайджана в отношении Армении, можно придти к следующим выводам. В самом начале, когда азербайджанское руководство принимало соответствующие решения, политическому классу и ведущим функционерам казалось, что, при наличии значительных денежных средств, реализовать данную доктрину международного блокирования Армении не представит значительного труда. Однако, по ходу формирования информационной базы, выдвижения конкретных инициатив в различных политических и общественных кругах в Европе, США, на Ближнем Востоке и даже в Турции разработчики данной доктрины пришли к пониманию тех реалий, которые существуют в мире. Имеются сведения, что соответствующие попытки Баку «привязать» к данному проекту государства Центральной Азии привели к провалу и выражению недоумения у руководителей данных государств, которые активно участвуют в протурецких мероприятиях и проектах. Грузия также дистанцировалась от данных намерений Азербайджана, предпочитая наблюдать за противостоянием двух соседей по региону. Иран, конечно, же всячески подрывает данные намерения Азербайджана, прокомментировав транспортный проект Север–Юг как не конфронтационный, а ассоциативный, включая участие Армении. Такую же позицию заняла Россия. Турция уже в значительной мере участвует в блокировании Армении, но весьма разумно ведет себя на международной арене, предпочитая дипломатические, а не геоэкономические приемы. Турция осуществляет ряд информационно-пропагандистских проектов, направленных против Армении, и считает, что эта деятельность, в современных международных условиях вполне приемлема и достаточна. Что касается постсоветского пространства, где Армения имеет стратегические интересы, только одно государство – Украина - готово на любое предложение в отношении нанесения экономического и политического ущерба Армении, если Азербайджаном будет предложена соответствующая плата, особенно, нефть или нефтепродукты. Украина была важнейшим поставщиком вооружений и боеприпасов Азербайджану. Сейчас основным поставщиком вооружений Азербайджану стала Россия, а также Израиль. Россия пытается стать одновременно экономическим и военным партнером Азербайджана, по этой причине Россия стала крайне ненадежным партнером в глазах других возможных партнеров. За Армению русские стали дорого платить своим вассалам, которые стремятся выползти из этого «статуса». Россия сумела продемонстрировать, что война между Азербайджаном и Арменией – это сценарий, на который обречены обе страны. Россия считает «апрельскую» войну весьма удачным геополитическим приемом и не скрывает этого. В Азербайджане уверенно понимают, что эту войну спровоцировала Россия, но армяне продолжают надеяться, что именно В.Путин остановил эту войну. После «апреля» ни одно серьезное государство не может считать Армению политическим партнером, и к ней относятся только с позиций снисходительности. В определенном смысле Армения перестала быть суверенным государством. Произошло довольно странное обстоятельство. Вроде бы, сумевшая отразить азербайджанскую агрессию Армения рассматривается как проигравшая страна. На данных позициях Армения выходит к новой войне, которую предотвратить невозможно, и именно по причине того, что Армения оказалась в международной изоляции и находится в зависимости от России. Причем, о какой-либо гарантии безопасности со стороны России говорить просто смешно.