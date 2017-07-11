Американские нефтяные интересы и Южный Кавказ

Рассмотрение логики и итерации американской политики в части урегулирования карабахской проблемы предоставляет содержательный материал для понимания целей и стиля политики США в отношении российских интересов и в более обширном Кавказско-Каспийском регионе. В 2001 году администрация Дж.Буша решила форсированно разрешить карабахский конфликт, при неприкрытых целях решить задачи обеспечения безопасности энергокоммуникационных проектов. Республиканская администрация не пытается подвести под «карабахское урегулирование» идеологическую базу, как это хотели сделать демократы. Республиканские администрации откровенно заявляли, что в части «карабахского урегулирования» преследуют вполне определенные цели по защите национальных интересов США. Перед Дж.Бушем стояла сложная проблема. У него было обязательство перед Техасом и техасскими нефтяными компаниями. Техасские группы нефтекомпаний стали тогда проявлять интерес к каспийской нефти (кроме западно-казахстанской) и хотели утвердить свои позиции в Каспийском бассейне (хотя и прежде в Западном Казахстане их позиции были значительными). Речь идет о компаниях «Шеврон», «Шелл», «Мобил», «Эксон». С другой стороны, Калифорния была крайне оппозиционна клану Дж.Буша, и одной из надежных опор семьи Бушей и Республиканской партии в Калифорнии была миллионнная армянская община, которая традиционно голосовала за республиканцев на всех уровнях. Такую же позицию занимали армяне в традиционно демократическом штате Нью-Йорк. Кроме того, Конгресс не согласился с полной отменой 907 статьи, запрещающей непосредственную правительственную помощь Азербайджану. И именно в период администрации Дж.Буша была разработана долговременная региональная политика США. США пытались продемонстрировать «пострадавшей» стороне – Азербайджану и его союзнику Турции - готовность приложить усилия в решении проблемы. Но позитивное отношение администрация Дж.Буша продемонстрировала и Армении и армянам США. Но и тогда было очевидно, что американская инициатива не имеет перспективы, и США должны будут делать вид, что процесс урегулирования продолжается. Перед США стоит задача полностью проигнорировать политику Франции и России в регионе, прежде всего по карабахской проблеме. Вместе с тем, в отношениях США с Францией и Россией имеются существенные отличия. Американцы допускают привлечение политических и дипломатических усилий Франции и использование ее влияния на Армению. России же отводится роль наблюдателя. Хотя в американо-российских отношениях и по поводу кавказского региона могут быть и неожиданные повороты. Позиция Д.Трампа подтверждает то, что русские сейчас не в состоянии размышлять в политическом плане и делать выводы, исходя из современных политических ситуаций. Нефтяная политика США предопределила многие реалии в политике США. Времена изменились, но не изменись приоритеты. В отдельных регионах нефть перестала иметь важнейшее значение, но в целом политика нефти осталась довольно решающей. С приходом Д.Трампа нефтяные факторы вернулись на мировую арену с еще большим значением. Отношения США и европейских государств со странами Южного Кавказа не носят приоритетного и даже важного значения. Невозможно рассматривать политику США и ведущих европейских государств в Южном Кавказе в отрыве от нефтяных и коммуникационных проектов. Долгое время проект нефтепровода Баку – Джейхан оставался в сфере политических провокаций и пропаганды. В зависимости от хода обсуждения данного проекта менялась конъюнктура нефтяного рынка. Эксперты «Центра стратегических и международных исследований» (CSIS) считают, что на арене карабахского урегулирования сошлись интересы различных сторон – государств и компаний. В этом смысле карабахский конфликт имеет более широкий международный диапазон, чем даже палестинский, хотя масштабы непосредственно несопоставимы. Ни одна компания, в том числе «Бритиш Петролеум» не в состоянии лоббировать, например, интересы такой страны, как Азербайджан. Но, воспользовавшись общей канвой политического процесса, компании способны оказывать влияние на те или иные правительства или политические группы. В свое время профессор Оксфордского университета Н.МакФарлайн практически откровенно говорил о целесообразности для армянских войск осуществить военную операцию по установлению контроля над трассой нефтепровода Баку–Супса и маршрутами будущих нефтепроводов, но при этом не прекращать транспортировку нефти. По замыслу эксперта, тем самым Азербайджан потеряет полный контроль над нефтепотоком. При этом профессор рассказывал о своем путешествии из Баку в Тбилиси, в ходе которого он обнаружил непосредственную близость линии фронта от маршрутов нефтепровода. Представляют интерес подробные вопросы профессора о вероятности возобновлении военных действий на карабахском фронте, о возможных направлениях наступательных действий армии НКР, о возможности перерезать маршрут Баку – Гянджа – Тбилиси в район Евлаха и Гянджи. По его словам, он сам проследовал этот путь и убедился в уязвимости этого маршрута. Но есть и «нефтяная группа» факторов, которая играет важную, но не определяющую роль в карабахском урегулировании. Следует отметить, что нефтяные компании, сталкиваясь с проблемами геологической неопределенности, отсутствием необходимых средств и другими технико-экономическими факторами, пытаются объяснить правительствам своих стран ограничение своей деятельности в тех или иных регионах политическими рисками. По мнению экспертов, это известный прием, который сейчас применяется в отношении Каспийского бассейна. К ненефтяным факторам активного участия США в урегулировании карабахского конфликта относятся политические и геополитические: ослабление и окончательное вытеснение России из региона Южного Кавказа, вывод Армении из-под контроля России и недопущение более тесного политического сотрудничества между Россией, Грузией и Азербайджаном; дистанцирование Ирана от Южного Кавказа, устранение «карабахского фактора» в иранской политике, сведение Ирана к положению маргинальной страны в части политического процесса в Южном Кавказе. Наряду с данными факторами, эксперты отмечают значение геоэкономического фактора более общего плана – снятие конфликтных ограничений в торговле, в коммуникациях между Турцией – Азербайджаном и Арменией и создание условий для беспрепятственного проникновения в регион товаров и услуг с Запада.