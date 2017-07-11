Новая попытка: откроют ли Грузия и Россия железную дорогу в Армению

Представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора «О торговых коридорах» между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию. Об этом стало известно по итогам переговоров в Праге замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе. Решено перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой SGS, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через «торговые коридоры» по территории Абхазии и Южной Осетии. Для этого в ближайшее время будет сформирована трехсторонняя российско-грузино-швейцарская рабочая группа по имплементации соглашения. Однако, эксперты сомневаются в том, что и на этот раз Грузии и России удастся договориться. Для того, чтобы открыть логистику Южного Кавказа, нужны политические решения, а пока в регионе действует политика «баррикад» и блокады. Россия не желает открывать регион, в том числе, не желает налаживать железнодорожную связь с Арменией, хотя это было одним из «условий» вступления Армении в ЕАЭС. Пока шли переговоры, Сергей Лавров принял министра иностранных дел Южной Осетии Д. Медоева. «Мы высоко ценим конструктивную позицию Южной Осетии, без которой (это всем понятно) проект транзита реализован быть не может», заявил после встречи Лавров. Это было расценено в Грузии как препятствие. Все это имеет одну цель - вынудить грузинскую сторону начать разговоры с де-факто властями Осетии о демаркации т.н. «границы», что абсолютно неприемлемо для грузинской стороны, заявил Зураб Абашидзе. «Мы с коллегой подтвердили, что соглашение 2011 года заключено между двумя странами — Россией и Грузией, и третьей стороной может стать лишь Швейцария», сказал Абашидзе. Напомним также, что в эти же дни Азербайджан предоставил Ирану 60 млн. долларов кредита на достройку станции Решт, с тем, чтобы замкнуть железную дорогу Иран-Азербайджан, которую строят уже не один десяток лет. Турция также упорно не завершает свою часть строительства дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая должна была открыться уже в июле этого года. Регион Южного Кавказа полностью отрезан от железнодорожного сообщения как Турции, так и Ирана, Европы и России. Открытие региона никому не выгодно.