Армянские политики боятся и по-особому любят Россию?

Комментируя в беседе с радио Азатутюн поставки в Азербайджан новых партий высокоточных российских вооружений, пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян сделал странное заявление. Он сказал, что официальный Степанакерт негативно расценивает поставки вооружения из любой страны в Азербайджан, но он не считает, что поставки российского оружия Азербайджану направлены против армянства. По его словам, это бизнес российской стороны.

«Это просто бизнес между Россией и Азербайджаном, что, по нашему мнению, неправильно, Азербайджан – это не то государство, которому нужно поставлять подобное оружие. Но это внутреннее дело России, и мы вновь должны сказать, как бы это ни было странно, что эта гонка вооружения в какой-то мере поддерживает мир и стабильность, поскольку если стороны имеют мощное оружие, оно также является сдерживающим фактором», - сказал Бабаян.

«Если Россия им его не поставит, то поставит другое государство, тот же Израиль, тот же Пакистан, многие другие страны. Непонятно, почему всеобщее внимание сосредоточено только на поставках российского оружия. В конце концов, мы тоже имеем «Искандер», и его мы приобрели у России, не нужно это забывать», сказал Давид Бабаян.

Позиция второго армянского государства вызывает крайнее удивление. Давид Бабаян не может удивляться тому, почему вопросы возникают именно к России. Во-первых, потому, что Россия и Армения – члены ОДКБ, Россия – сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

Причем, два других сопредседателя – США и Франция – принципиально не продают оружия сторонам карабахского конфликта. В США с 1992 года действует 907-я поправка к Биллю о свободе, которая запрещает продажи оружия Азербайджану. Европейские страны также имеют решение не продавать оружие сторонам конфликта. В свое время посол Франции в Армении даже удивлялся, как Россия, будучи посредником-миротворцем, продает сторонам оружие.

Так что, удивляться нечему. Удивляться можно позиции официального Еревана и Степанакерта, которые всячески оправдывают и выгораживают Россию, чтобы в ее адрес не дай Бог не прозвучало прямых обвинений.

Может, Давиду Бабаяну известно то, что не известно другим? Может, он или другие «лично встречались» с Иваном Волынкиным, и он давал им некие гарантии неприменения этого вооружения против Армении? А может, Волынкин давал гарантии личной безопасности армянским политикам?

Что вынуждает армянских политиков, вопреки национальным интересам, защищать Россию и закрывать своей грудью амбразуру российского дзота? Угрозы со стороны России? Например, армянские политики, говоря о выгодах вступления в ЕАЭС, говорят, что отказ от вступления был бы хуже – Россия повысила бы цены на газ. То есть, они признают, что Россия запугивала Армению.

Чем пугает Россия Армению и что вынуждает вполне сознательных армянских политиков замозабвенно защищать ее?