Россия кардинально изменила «рубеж» линии соприкосновения

Азербайджан заявил о получении новой партии российских вооружений, в том числе, тяжелой артиллерийской установки «Солнцепек» ТОС-1А с усовершенствованными ракетами МО.1.01.04М, дальность действия которых более 6000 м. Старые модификации Солнцепека достигали дальности 3500 м. Эта информация выглядит примечательно на фоне инцидента 4 июля. Международные инстанции дружно отреагировали на ответный удар армянской армии по огневой точке, расположенной в селе Алханлу. Во всех заявлениях международных сил исключается военный путь решения проблемы. Российский МИД в свою очередь выступил с двумя неожиданными заявлениями по поводу дискриминации в Азербайджане граждан России с армянскими фамилиями. И вот на этом фоне Азербайджан публикует информацию о получении новейшего российского оружия. Причем, делает это накануне встречи в Вене министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Повестка встречи не известна, ситуация на данный момент «нулевая», в том смысле, что стороны заявили о диаметральных позициях. Азербайджан готов обсуждать только «территориальную целостность», Армения выдвигает два других условия – механизмы сдерживания и статус Арцаха. До встречи в Вене министр ИД Азербайджана вновь заявил, что Азербайджан рассматривает урегулирование исключительно в рамках территориальной целостности. В этой ситуации, когда стороны закрепляются на своих позициях, остается два варианта урегулирования – либо признание Арцаха с международными гарантиями, либо ситуация остается той же с периодическими столкновениями на границе. Многое зависит от позиции России и решения ее проблем на международной арене. Возможно, после Вены станет ясно, в какую сторону пойдет процесс. А до этого Азербайджан получает дальнобойное российское вооружение, которое меняет уровень и охват линии соприкосновения. Толкает ли Россия Азербайджан к военным действиям с целью реализации «Казанского плана», который, как говорит Серж Саркисян, так и не сдали в секретариат ОБСЕ? Или Россия утешает Азербайджан после последнего удара? А может, мы имеем дело с тривиальным «бизнесом», как утверждают российские круги? Поставки вооружений – это прежде всего политика, какой бы ни была мотивация. А повышение уровня вооружений противостоящих сторон – тем более, и делается это с определенными целями, не всегда военными.