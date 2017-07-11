Кто «разведет» вероятную войну

Известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил в интервью Первому информационному, что вероятность войны возрастает, поскольку повышается уровень столкновений. Стороны интенсивно готовятся, наращивая военный потенциал. При такой подготовке военное столкновение становится неминуемым, и никто ничего не предпринимает для предотвращения этого, сказал он. В то же время, он отмечает, что «полномасштабная война» требует целенаправленных действий. Хотя бы одна из сторон должна решить, что другого пути не осталось. Возможно, одна из сторон или обе хотели бы, чтобы кто-то их «развел», но, судя по всему, «никто не собирается этого делать». «Явно есть политические причины, которые не позволяют достичь компромиссного решения конфликта. Обе стороны противостояния повышают уровень боевой готовности – закупают новые виды вооружений, перебрасывают на передовую новые силы и средства. Происходит необратимый процесс, который движется к широкомасштабной войне, просто пока ни одна из сторон не готова начать военные действия», говорит эксперт. Павел Фельгенгауэр известен в экспертных кругах объективностью и честностью, но он, все же, остается российским экспертом. В том смысле, что не переходит грань». С чьей помощью стороны наращивают свой военный потенциал, который ведет к неизбежному столкновению? Доминирующими являются поставки российских вооружений, причем, Россия и Армения пребывают в одном военно-политическом блоке, Россия является также сопредседателем Минской группы ОБСЕ. То есть, скопление сил, ведущих к неминуемому столкновению, осуществляется с подачи России. Но война – это политическое решение, говорит эксперт, и он прав. А кто будет принимать такое решение, если ни одна из сторон к нему не готова? Получается, что решение принимается в другом месте, а реализует его Россия? Например, после Апрельской войны Москва заявляла, что войну спровоцировали внешние силы, а ей удалось остановить военные действия. «Возможно, одна из сторон или даже обе, хотели бы, чтобы кто-то их «развел», но никто не собирается этого делать», говорит российский эксперт. Это сакральное заявление разъясняет весь шарм вероятной войны. То есть, вопрос в том, кто будет «разводить»? Ведь это придаст вес тому, кто возьмется за это. Россия не скрывает, что хотела бы ввести войска в зону конфликта. Для этого нужна война и обращение сторон остановить ее. В апреле эта схема не сработала в результате ужесточения позиций сторон. Сейчас на столе только «Казанский план» - Серж Саркисян подтвердил, что только его не сдали в секретариат ОБСЕ. Судя по заявлениям российских экспертов, картина получается следующая: Россия вооружает стороны как «бизнес», некие внешние силы провоцируют войну, и только Россия может «разводить» и быть миротворцем, поскольку никто другой не желает остановить войну. Напомним, что на днях Россия поставила новую партию вооружений в Азербайджан, в том числе, Солнцепеки с дальностью действия более 6 км, что кардинально меняет уровень вооружений на линии соприкосновения.