Как Россия относится к вероятной армяно-азербайджанской войне

Внешняя политика России и Турции все более становятся схожими как по целям, так и по подходам, так как оба государства приближаются к одному статусу в международных отношениях и становятся региональными макродержавами. Конечно, Россия продолжает отстаивать свои преимущества перед Турцией, и одной из причин того, что нынешние турецко-российские отношения не приобретают более тесный характер, является то, что Россия не принимает Турцию как державу, равную себе. Действительно, Россия обладает существенными преимуществами в военной и экономической сферах, а также в части позиций в ряду первых государств мира. Но зато Турция обладает рычагами и позициями в самой России, в особенности, во многих регионах, то есть тем, чем не обладает Россия в отношении Турции. Одновременно, между Турцией и Россией все более возрастают противоречия по поводу региональных проблем, причем, уже не только в Черноморско-Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, но и на Ближнем Востоке и отчасти на Балканах. Характерно, что в рамках армяно-азербайджанских проблем политика России и Турция становится зеркальным отображением. Турция вовлечена в события на Ближнем Востоке и никак не может уделить должное внимание Кавказу, тем более, что ее ожидает здесь противление не только России, но и США. Аналогичным образом Россия не пытается идти напролом и форсировать экспансию в кавказском направлении. Тем не менее, Азербайджан все более убедительно становится одним из важных резервов внешней политики Турции. Азербайджан более удобен в качестве резерва, чем в роли партнера, чьи актуальные проблемы приходилось решать в совершенно не выгодной ситуации. Понимая, что если даже придется ограничить или свернуть амбициозные планы на Ближнем Востоке, Турция не сумеет в должной мере развернуть свою политику и существенно усилить позиции в Черном море и на Кавказе, Турция, тем не менее, пытается применить в этом регионе другие подходы и стилистику. Турция пытается поддерживать в Южном Кавказе напряженность и даже ситуацию, граничащую с войной, а возможно, и создать в регионе ситуацию, которая потребовала бы прямого военного вмешательства НАТО, включая саму Турцию. Сейчас сложно сказать, в какой мере эти цели Турции согласованы с США, но, скорее всего, американцы не хотели бы иметь Турцию в качестве партнера в таком регионе, как Южный Кавказ, и тем более, в военном аспекте. Трудно предположить, чтобы Россия была заинтересована в возобновлении масштабных военных действий между Арменией и Азербайджаном и вмешательстве НАТО в события в этом регионе. Вместе с тем, достаточно высокая напряженность в Южном Кавказе весьма благоприятна для России, так как это «подтверждает легитимность» ее военного присутствия. То есть, в части данной тактической политики Россия и Турция демонстрируют схожие интересы. В отношении войны как таковой Турция давно предполагает усиление своей значимости и более важной роли как государства, способного оказать влияние на начало, ход и прекращение войны, то есть, выполнение роли регионального дирижера. Было бы упущением отрицать то, что Россия также хотела бы играть аналогичную роль, и это более чем закономерно, так как иная позиция означала бы уступки Турции. На деле нечто подобное уже имело место во время первой Карабахской войны, когда Россия пыталась ограничить наступательные операции карабахских войск, а Турция угрожала войной. Тогда, по признанию специального помощника президента США по вопросам национальной безопасности Брента Скроуфта, американцы заметно напугали турок русскими ракетами. Что стало само по себе блефом. Видимо, на этот раз американцы предпочтут ту же тактику, но насколько она будет действенной на этот раз? В любом случае, Россия, вооружившая Азербайджан до зубов, постарается продемонстрировать Турции и Западу, что она способна манипулировать армянскими войсками и остановить полное военное поражение Азербайджана. Этим Россия попытается доказательно представить свои возможности контролировать ситуацию и параллельно договориться с Турцией, в очередной раз. Таким образом, от России в случае военных действий, как всегда, следует ожидать политику «ножа в спину». Нужно сделать соответствующие выводы и воспользоваться теми преимуществами в будущей войне, какими Армения располагает уже сейчас и которые могут быть утрачены в результате позиции России на втором этапе войны. Позицию Россию ожидает полный провал в связи с противоречиями во внешней политике США, даже при Трампе. Именно амеиканские экономические амбиции приведут к гашению каких-либо успехов России. Набор членов администрации Д.Трампа все еще не завершен, но ЦРУ и Пентагон остаются на традиционных позициях. Уже сейчас разрабатываются новые, а вернее, продолжаются стратегии Пентагона в отношении Черного моря и Южного Кавказа. США предстоит много проблем в этом направлении, но американцы уже приступили к абсорбции этого «внутреннего региона». С этим регионом связаны политика Турции и Ирана, поэтому намечаются существенные политические торги с ними, возможно, в противовес России. Черноморско-Кавказский регион становится одним из ключевых в борьбе США и России. Причем, к этим задачам будет подключена НАТО.