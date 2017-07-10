Россия доставила Азербайджану новейшие ракеты. Опять Рогозин?

На сайте Минобороны Азербайджана опубликованы фото доставки в бакинский порт новой партии российских вооружений, среди которых, по данным азербайджанской стороны, новейшие ракеты и артиллерийские установки. Поставка очередной партии вооружений происходит после инцидента 4 июля в селе Алханлу. Напомним, что МИД России после инцидента опубликовал сразу два заявления, в которых обвинил Азербайджан в дискриминации граждан России армянского происхождения. Тогда это вызвало недоумение, и не только в Азербайджане. Учитывая характер азербайджано-российских отношений, можно было предположить, что заявления МИД России были связаны не с инцидентом на фронте или защитой прав российских граждан-армян, а с «бизесом». Было мнение, что Россия торгуется или «наказывает» Азербайджан, например, за невыплату по оружейным счетам. Тем более, что в течение прошедшего года все «акты» «приема-сдачи» российского вооружения в Азербайджане сопровождались эскалацией на границе. Россия и Азербайджан называют торговлю оружием бизнесом. России глубоко наплевать, где будет использоваться проданное оружие, сколько армянских солдат и мирных граждан будет убито, она думает только о деньгах и рынке сбыта для своего ОПК. Помнится, после Апрельской войны вице-премьер России Дмитрий Рогозин дважды побывал в Баку – 8 апреля и 17 мая – и ни разу в Ереване. Причем, второй его визит был связан с «улаживанием проблем с продажей оружия». Рогозин побывал в Баку и в марте 2016 года, до Апрельской войны. Российские СМИ тогда писали, что Азербайджан не может расплатиться за поставки вооружений из-за резкого падения цен на нефть и снижения доходов. Между Россией и Азербайджаном начался «базар», и, судя по изначальной реакции России на Апрельскую войну, война также входила в «базар». Российский «Коммерсант» писал также, что Баку недоволен поставками в Армению наступательных вооружений. Видимо, Баку пытался изменить список закупаемых вооружений и получать за свои миллиарды от Москвы не оборонительные, а наступательные вооружения. Пошла ли Москва на уступки, сложно сказать, но Рогозин, посетивший Баку в марте, заявил, что уладил отношения. Потом началась Апрельская война. Видимо, подобный же базар продолжался и после Апрельской войны – в апреле и мае, когда Рогозину вновь пришлось ехать в Баку. Тогда азербайджанская пресса писала, что в порт Баку доставлено российское оружие, которое азербайджанское руководство не желает оплатить и принять. С чем это было связано, не разъяснили – то ли это оружие вновь не было наступательным, то ли качество было не то. Но Рогозин и тогда уладил вопросы, видимо, получив «нал». Еще раз российский вице-премьер посетил Баку уже в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что Азербайжан выразил крайнее недовольство поставками в Армению ракетных комплексов Искандер. Видимо, Баку требовал как минимум соразмерных поставок. Напомним, что 29 декабря Азербайджан обстрелял село Чинари в Армении, трое армянских военнослужащих погибли. Еще один крупный инцидент произошел в феврале 2017 года, после того, как в январе президент Азербайджана заявил, что ведет переговоры о новых поставках российских вооружений. Тогда глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что Армении не нравятся поставки российских вооружений в Азербайджан. Он заявил, что Армении приходится прилагать усилия для сохранения баланса. Добился ли Алиев «уступок» России на сей раз? Если и правда российские «новейшие ракеты» поступили в Баку, значит, Москва согласилась продавать Азербайджану наступательное вооружение массового уничтожения. Рогозин, которого называют «обнальщиком» в правительстве России, смог получить «нал» и поставить «товар».