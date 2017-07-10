Алиев меж двух огней: кто поспеет на подмогу

В Стамбуле на полях Всемирного нефтяного конгресса состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана, которые обсудили также карабахский конфликт. Как отмечено в сообщении, Алиев представил Эрдогану ситуацию на линии соприкосновения, а турецкий президент заявил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном. После последнего инцидента на линии соприкосновения, который имел место 4 июля вследствие провокации азербайджанской стороны, власти Азербайджана отказались в сложной ситуации, пытаясь посредством локальных эскалаций выбраться из тупика, сложившегося после Апрельской войны. Армянская сторона прибегла для нейтрализции огневой точки Азербайджана к крайнему методу – нанесла удар по точке, расположенной близ населенного пункта, где руководство Азербайджана прячет свои огневые точки. Азербайджан заявил о потерях среди мирного населения и гибели ребенка. Но вина за эту потери лежит на властях Азербайджана, которые размещают огневые точки в населенных пунктах и используют мирное население в качестве живого щита. Об этом почти прямым текстом намекнули сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые назвали инцидент провокацией. Они продемонстрировали, что не намерены глотать наживку, в которую Азербайджан превратил смерть ребенка. Заявления прозвучали и из США, а посол этой страны в Баку намекнул, что Азербайджан также в недалеком прошлом таргетировал мирное армянское население. Россия же жестким тоном дважды напомнила о дискриминации своих граждан армянского происхождения в Азербайджане. Фактически, международное сообщество осудило Азербайджан, который явно ждал осуждения действий армянских вооруженных сил. После этого поездка Алиева к Эрдогану за помощью была ожидаемой. То же самое президент Азербайджана сделал после инцидента 25 февраля, когда армянские силы нанесли превентивный удар по азербайджанской диверсионной группе, в результате чего азербайджанские силы оставили в нейтральной зоне пять трупов. Тогда Алиев сразу же позвонил Алиеву и попросил аудиенции, которая и состоялась в Пакистане. Однако, Алиев либо не получил подмогу от Эрдогана, либо помощь была крайне скромной. Собственно, президент Турции сейчас сам нуждается в помощи и, как минимум, ему не нужна лишняя головная боль. Эрдоган сталкивается с серьезными проблемами как в мире, так и в собственном обществе. Эрдоган «разделил» общество Турции. Он пользуется поддержкой части населения, но не меньшая часть выступает против его политики. В этом смысле примечателено 25-дневное шествие оппозиции Турции, которое они завершили вчера в Стамбуле миллионным митингом. В этих условиях Эрдоган может попросить Алиева только об одном – оставить его в покое. Алиев оказался меж двух огней. Россия, по крайней мере сейчас, отказывается помогать, что она делала вплоть до Апрельской войны. Остается либо Эрдоган, либо Мехрибан, которая выступает с более примирительных позиций. Эрдоган может помочь в агрессии, а Мехрибан – в достойном отступлении. Не исключается, что скоро Алиеву не останется альтернативы Мехрибан.