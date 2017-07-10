«Нулевая точка»: о чем договорятся Армения и Азербайджан

11 июля на полях неофициальной встречи глав МИД стран-членов ОБСЕ состоится встреча министров ИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова. В мае 2016 года в Вене состоялась встреча Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева, первая после Апрельской войны. На встрече была достигнута договоренность о размещении в зоне конфликта механизмов сдерживания. Алиев потом отрекся от договоренностей, заявив, что, фактически, это механизм признания статус-кво. После этой встречи Армения и Азербайджан ужесточили позиции: Алиев требует урегулирования конфликта на основе принципа территориальной целостности и вывода армянских войск «в обмен на мир», Армения выдвигает два условия возобновления переговоров – механизмы сдерживания и признание статуса Арцаха. Это означает, что позиции сторон через год после венской встрече «обнулились», и, как сказал Серж Саркисян, все предложения сданы в секретариат ОБСЕ, за исключением Казанского документа, который не приемлет Азербайджан. В преддверие встречи 11 июля произошел инцидент на линии соприкосновения в селе Алханлу, который получил широкий резонанс. В заявлениях международных инстанций отмечается неприемлемость военного решения проблемы, а ПАСЕ вообще выдвинул вопрос статуса Арцаха. И на этом фоне в Вене должна произойти встреча министро ИД. Повестка не совсем ясна, учитывая диаметральную противоположность позиций сторон. Документов на столе переговоров нет, а Казанский план утерял смысл после инцидента 4 июля, если, конечно, Россия вновь не попытается его «продвинуть». Предложений нет, а значит, должен измениться подход к переговорам. Либо должно быть достигнуто согласие о формировании новых принципов, либо ситуация остается такой, как есть. Венская встреча ответит на вопрос, в каком направлении сдвинется процесс с «нулевой» точки.