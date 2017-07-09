Имитация решения Карабахской проблемы

На протяжении многих лет деятельности Минской группы ОБСЕ по карабахской проблеме, в особенности, после встречи и переговоров в Ки-Уэсте в 2001 году, предполагалась разработка имитационных сценариев урегулирования проблемы. То есть, наряду с некими попытками продвинуть процесс переговоров, имитация также имела место как важная составляющая технологии сдерживания возобновления военных действий. В настоящее время во время встреч и бесед с послами различных государств (сопредседателей Минской группы и других ключевых государств Запада) возникают различные вопросы и реплики по проблеме сдерживания возобновления военных действий. При этом, идея имитации урегулирования имеет место в довольно подробном контексте. Несомненно, международное сообщество, включая ответственные страны, все больше понимают, что процесс урегулирования карабахской проблемы в его нынешнем формате не имеет позитивной перспективы, а так называемые Мадридские принципы урегулирования совершенно нереальны. В связи с этим усиливается интерес к различным возможным сценариям имитации урегулирования. В свое время посол Франции довольно подробно интересовался возможностями разработки имитационных сценариев, когда не только Армения, но и Азербайджан заинтересованы в «растяжке» времени. При этом посол говорил о том, что следует уйти от понятия урегулирования и заниматься конкретными проблемами, связанными с решением актуальных задач жизнедеятельности населения и гуманитарные проблемы. В настоящее время Минская группа не располагает разработанными сценариями, но имеются признаки того, что появилось понимание возможности, при которой стороны конфликта могут придти к выработке условий имитации, прежде всего, предназначенных для общественного потребления. При определенных договоренностях между Арменией и государствами-посредниками данный сценарий может быть разработан без непосредственного участия Азербайджана. Наилучшим сценарием могла бы стать обоюдная договоренность и взаимная заинтересованность в имитации урегулирования. Политические версии и предположения не устаревают, если они не опровергнуты. Другое дело, что политические версии предназначены для политического класса или тех, кто способен их воспринять. Тем, кто оказался за пределами неформальной политики, нужен, скорее, эпатаж, нежели политический анализ. В запредельно криминальном обществе вообще нелепо рассуждать о категориях политического анализа. Образ мышления современного армянского общества идеально соответствует тому разнузданному экзистенциально-провокационному стилю, который «официально» принят Минской группой в растяжке так называемого процесса урегулирования. Минская группа - это важный, но пока не осмысленный опыт сотрудничества трех держав, являющихся «полюсами» геополитического соперничества. Минская группа накопила немалый опыт дифференцированного подхода в рассмотрении региональных проблем, в условиях, когда все три партнера располагают значительными интересами, не желая уступать друг другу в стратегических вопросах, но вполне готовы к сотрудничеству и взаимопониманию по отдельным проблемам региона. То есть, при продолжении принципиальных, конкурентных стратегий в Кавказско-Каспийском регионе, США, Россия и Франция (пытаясь выразить некую общеевропейскую позицию) заинтересованы в сдерживании и гашении возможной реанимации военных конфликтов. Конечно, приводить в качестве заинтересованных внешних сторон только трех сопредседателей Минской группы не совсем корректно, так как в данном процессе не менее важную роль играет Великобритания, а также весьма активна Турция, но так или иначе в процессе разработок и согласований обозначены три позиции трех «полюсов» мировой геополитики. Данная тактика гибкого сочетания соперничества и согласования не представляет собой ничего оригинального и нового в мировой политике, но в Южном Кавказе этот стиль выглядит пока для широкого экспертного сообщества почти фантастической версией. Для субъектов актуальной власти все эти рассуждения - вообще излишняя роскошь, даже время от времени возникает ощущение существования «параллельной реальности» и императивов непубличной политики. Высокопоставленный в прошлом функционер Администрации США Мэтью Брайза огласил в свое время более чем туманные намеки относительно возможной схемы урегулирования карабахской проблемы. Но, адаптировавшись к таинственности дипломатических пассажей, можно быть уверенными, что на деле предлагается калька со схемы урегулирования, якобы разработанной печально известной Международной кризисной группой. То есть, предлагается не достичь определенных результатов, а создать новую ситуацию, когда Азербайджан, получив то, что утратил вследствие своей агрессии, не мог бы выдвигать какие-либо требования в предстоящие два десятилетия, то есть, до конца «сакраментального» периода добычи нефти. Данная новая старая схема во время первого сеанса рассмотрения предполагала довольно сильное давление США на стороны конфликта, главным образом на Армению. Созданный под эгидой британского правительства консорциум проектантов, задолго до спектакля в Рамбуйе, понял, что оказался в неловком положении, так как не обнаружил признаков того, что Вашингтон собирается оказывать давление на Армению. Администрация США успешно провалила инициативы, связанные с европейской политической ареной, и сейчас пытается продемонстрировать свои возможности в этом направлении.