Политика Армении в Южном Кавказе

Несмотря на позитивные результаты развития армяно-иранских отношений, почти исключительное сосредоточение «ближней» региональной политики Ирана в рамках Высшего совета нацбезопасности (ВСНБ) приводило к некоторым неприятным моментам. Групповые и клановые интересы некоторых политических кругов, в том числе группировок в аппарате ВСНБ, приводили к возникновению необъективных и откровенно недобросовестных докладов. В частности, в ряде докладов в свое время содержались утверждения о том, что имеются реальные возможности политического дистанцирования НКР от Республики Армения, создания в НКР оппозиционного в отношении Еревана правящего режима. В докладах содержалось много необъективной информации о позициях и характере оппозиционных партий в Армении в части отношения Армении с США и НАТО. К примеру, в декабре 1999 года, накануне саммита ОБСЕ в Стамбуле, был подготовлен специальный доклад о намерениях руководителей Армении уступить Мегринский коридор и освобожденные территории в Низинном Карабахе, что едва не привело к настороженности Ирана в отношении Армении. Важное значение для Армении имеет практика преемственности политики Ирана в отношении «ближних» регионов. Несмотря на субъективность в деятельности многих влиятельных деятелей в МИД и ВСНБ, не происходит существенных изменений в этом внешнеполитическом направлении. Следует отметить, что понятие «ближние регионы» в политике Ирана является не просто политическим, а функциональным, то есть данное определение «прикрепляется» за определенными регионами. Время от времени происходит активизация или ослабление политики Ирана в данных регионах. Иран весьма заинтересован в создании вокруг своей границы «пояса» непризнанных государств, неподконтрольных территорий, различных национальных, регионально-этнических и религиозных движений. Иран накопил огромный опыт проведения политики в данных регионах, приобретая достаточное влияние. За пределами данного «пояса», то есть в более отдаленных регионах, Иран сумел приобрести влияние только в Ливане. На протяжении 1993-2003 годов Совет Безопасности Ирана проводил определенную политику в отношении Талышстана. В СБ была создана небольшая группа функционеров третьей ступени, которая непосредственно занималась этой проблемой. Однако, данная группа не обладала ни полномочиями в части организационно-политических инициатив, ни возможностью оперативно выстраивать разработанные предложения, ни непосредственных отношений с соответствующими подразделениями разведывательных служб Ирана. Более высокопоставленные администраторы СБ время от времени проявляли интерес к этому направлению деятельности, но вертикальные и горизонтальные связи оставались малоэффективными. В 1997 году одной из заинтересованной стран был сфальсифицирован документ, содержащий концепцию Ирана, которая включала расчленение Азербайджанской республики, в котором упоминалась и талышская проблема. Данный материал был нарочито подброшен в Службу внешней разведки России, а затем упомянут в специальном рапорте для высшего политического руководства России. После избрания М.Хатами президентом Ирана российский официоз довел до него тезис о недопустимости политики, направленной на территориально-административные корректировки в регионе, по крайней мере, в переходный период. Таким образом, Россия выявила свою обеспокоенность по этому поводу, что и было целью данного мероприятия. Иран продолжал осуществлять свои планы по созданию агентурной сети в Талышстане, по формированию новой религиозно-политической элиты и новой интеллигенции в среде талышского населения, причем, не только в юго-восточных районах Азербайджана, но и в Баку и Москве. В городах Ардебиль и Решт были созданы два опорных центра по развертыванию данной деятельности. В 1999 году ситуацией в Талышстане заинтересовалось министерство обороны Ирана, что обусловило активизацию военной разведки в этом направлении. Вместе с тем, деятельность Ирана носила весьма ограниченный и политически ущербный характер. Иранцы категорически отвергали предложения о вывод талышской проблемы на международную арену, подключении к данной проблеме Европейских структур. Предложения армянских специалистов также были отвергнуты. Весной 2004 года иранцы стали интересоваться возможными перспективами интернационализации талышской проблемы, для чего происходили консультации с различными экспертами, связанными с Европейскими структурами. Тогда впервые состоялся обмен мнениями между представителями министерства информации Ирана и ФСБ России. Видимо, это происходило в рамках некоторых согласований в период усиления намерений США в части военного присутствия в Каспийском бассейне. Летом и осенью 2004 года представители посольства России в Баку совершили ознакомительные поездки в районы, населенные талышами, в связи с декларированными планами сооружения железной дороги Астара – Казвин. В Москве все активнее происходили контакты между спецслужбами России и отдельными талышскими активистами. Но до сих пор нет убедительных фактов, свидетельствующих о том, что Россия и Иран приняли решение активизировать и актуализировать талышскую проблему. Так или иначе, Армении необходимо было сформировать свою политику в отношении талышей. Азербайджан не отказался бы от перспективы проведения подрывной деятельности с этническими меньшинствами в Армении, если бы это имело смысл. Данная проблема должна быть легализирована в Армении и при ее содействии - на международной арене, прежде всего, как проблема защиты прав человека, прав национального меньшинства и региональной безопасности. Данная политика Армении должна быть совершенно независимой и не быть обусловленной позициями других государств. Армения располагает достаточным потенциалом для развертывания данной деятельности. Парламентарии, интеллигенция, исследователи и правозащитники могли бы заметно актуализировать данную проблему. Целесообразно также рассмотреть вопрос об инициативах Армении по проблемам защиты прав наций и народов, в связи с тем, что армянский народ пережил первый геноцид в 20 веке, что не нашло международного признания. Прежние подвижки имеют большое значение, прежде всего, в части коммуникаций. Сейчас данные подвижки весьма развернуты, и Иран не хотел бы рисоваться в глубокой мере в регионе. Нужно сказать, что Южный Кавказ постоянно предупреждает Иран о необходимости сохранять определенную осторожность.