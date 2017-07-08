Что нужно было Путину от «потрясающей» встречи с Трампом

На полях G20 в Гамбурге состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которую Трамп назвал «потрясающей». Повестка встречи доподлинно не известна, но надо полагать, главный вопрос касался будущего Путина. Встреча с Трампом может иметь решающее значение в формировании представлений Путина о том, что может ожидать его в случае выдвижения в президенты в 2018 году. Пока Владимир Путин не заявил о своем решении, и очевидно, что вопрос отношений с Западом может быть в этом решении определяющим. У России нет ресурса для длительного сопротивления, причем, дело даже не в санкциях и снижении цен на нефть. Проблема в отношениях в недрах российской элиты. Путину, безусловно, нужно все просчитать, так же, как и элите, прежде чем выносить решение. Жириновский пару месяцев назад заявил, что решение принимает круг из 10 человек. Он не стал детализировать, кто именно. Но очевидно, что им придется принимать крайне сложное решение. Другой неофициальный споуксмен Кремля, экс-вице-премьер Кудрин на днях заявил, что Россия не имеет шансов избежать экономического упадка без урегулирования отношений с Западом, где находятся и финансы, и технологии. А на днях Коммерсант опубликовал информацию о рекордном оттоке капитала из России – 1,6 млрд., который обусловлен слабыми ожиданиями урегулирования отношений с Западом. Так что, на встрече Трамп-Путин на деле обсуждались правила дальнейшей игры, которые определят исход выборов в России в 2018 году. Россия не может не согласовать этот исход с Западом. По сути, Кремль договорился о «мониторинге» со стороны США по вопросу выборов и по многим вопросам международной повестки. Вошли ли в эту повестку проблемы Кавказа и Армении? И с какими акцентами? Как скажутся отношения Россия-США на формирование власти в Армении в 2018 году?