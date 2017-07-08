Есть вещи пострашнее войны: политический казус

Последняя провокация в Карабахе, которую Азербайджан безуспешно пытался превратить в международный скандал, вновь актуализировала тему войны. Война в политологии рассматривается как средство решения политических и иных задач. В карабахском же конфликте война, или сдерживание войны стали рассматриваться как цель. С чьей-то легкой руки произошла подмена понятий, когда отправной точкой политического процесса становится не урегулирование в интересах национальной безопасности, а недопущение войны. Мир и национальные и интересы автоматически становятся предметом бартера. Этот политический казус активно продвигает Азербайджан, пугая войной Армению и добиваясь политических уступок. Армения - как военно-политическое руководство, так и общество - много лет давало Азербайджану все основания думать, что во избежание войны она может пойти на уступки, в том числе территориальные. Были подписаны документы, приняты предложения посредников, предполагающие территориальные уступки. В итоге это привело к тому, что Баку цинично предложил формулу «мир в обмен на территории», подтвердив, что в случае отказа от уступок продолжит террор и запугивание. Армянская армия под влиянием этого казуса также изменила свои конституционные функции – вместо того, чтобы отстаивать территорильную целостность страны, армия сдерживает войну. Этот казус сложился из-за того, что армянская дипломатия долго не отказывалась рассматривать варианты урегулирования, предполагающие нарушение территориальной целостности. Это признал и Серж Саркисян, который рассказал, что в 2011 году готов был подписать Казанский документ, предполагающий территориальные уступки. В мае 2017 года он сказал в парламенте, что Казанский документ все еще на столе переговоров. То есть, торг продолжается. Армянское руководство само дало повод Азербайджану пугать Армению войной, поскольку так ни разу и не заявило, что не собирается ставить под сомнение территориальную целостность Армении и Арцаха. Зачем удивляться, что Азербайджан грозит взять силой землю, право на которую косвенно признается Арменией? На деле пугающий Армению войной Азербайджан сам боится войны как огня. В начале 1990-х годов азербайджанцы в массовом порядке стали покидать Степанакерт после того, как в пригороде Кркжан были подожжены дома состоятельных азербайджанцев. Местные азербайджанцы-муалимы тогда говорили – если армяне взяли в руки огонь, пора уходить. 4 июля 2017 года азербайджанцы вновь поняли, что армяне взяли в руки огонь. Трагическая гибель девочки стала для Азербайджана знаком того, что армяне не боятся войны, они намерены отстаивать свою территорию и безопасность. Армянской дипломатии пора воспользоваться случаем и выйти из политического казуса «территории в обмен на мир». В апреле, когда в Карабахе уже шла война, люди поняли, что есть нечто страшее войны – потеря родины, права жить на своей земле, в своем доме, говорить на своем языке и посещать могилы предков. Народы, которые бегут от войны, становятся либо жертвами геноцида, либо вечными странниками на этой земле. Никто не хочет войны.