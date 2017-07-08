От каких еще предложений отказалась Армения

Вчера посол Евросоюза в Армении Петр Свитальски, открывая первую в Ереване остановку с солнечными батареями, сказал, что Армении нужна дешевая энергия и независимость. ЕС серьезно относится к независимости Армении и поддерживает ее, сказал он. В условиях тотальной зависимости Армении от России и «несерьезного» отношения властей Армении к собственному суверенитету, Запад не может рисковать инвестициями и поставками в Армению элементов региональной безопасности. Западные страны пытались по-разному снизить градус зависимости Армении от России – ЕС предлагал Ассоциацию, США – отмену двойного налогообложения и донорскую конференцию. Экс-президент ФранцииОлланд даже предлагал средства «наказания» вместе с механизмами расследования в Карабахе. Но все эти предложения приводили к тому, что Россия еще туже затягивала веревку, а властям Армении становилось все труднее объяснять народу, чего ради Армения отказывается от выгодных предложений. Есть ощущение, что решено предлагать Армении то, от чего она не может отказаться. Скажем, США предложили Армении 8 млрд. долларов инвестиций в энергетику. Посол ЕС предлагает дешевую энергию и суверенитет. Но пока Армения упорно замалчивает даже те предложения, от которых невозможно отказаться. Властям Армении, наверное, однажды придется объяснить, ради чего и какой цели они отклоняли выгодные для Армении предложения. Связано ли это с угрозами со стороны России, или власти банально отстаивают собственные интересы и безопасность? Власти в свое время отклонили предложение Ирана о дешевом газе, и граждане Армении платят за газ по самому высокому в мире тарифов. Кроме того, мы отказались от помощи США и Франции в строительстве новой АЭС. США с трудом завершили сделку по Воротанскому гидрокаскаду, но вот уже несколько лет не могут добиться демонополизации рынка электроэнергии, чтобы продавать дешевую энергию. На этом фоне армянскому обществу следовало бы знать, от чего еще отказываются власти Армении. Были ли другие предложения, например, по поводу поставок вооружений и военной техники, которые позволили бы избежать жертв на границе и нивелировать военную дипломатию Азербайджана? Были ли предложения признать независимость Карабаха? Судя по тому, что 7 американских штатов признали Карабах, США держат этот вопрос в повестке армяно-американских отношений. Но отклонила ли Армения это предложение и чего требовали США взамен? Официальный Ереван проявляет странно дискриминационный подход к предложениям и решения Запада, порой просто предавая молчанию резолюции, которые не вписываются в интересы России. Например, на этой неделе Европарламент приостановил переговоры по вступлении Турции в ЕС, напомнив в том числе и о геноциде армян, а также принял резолюцию о том, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе самоопределения народа Карабаха. Официальный Ереван никак не отреагировал на данные резолюции, словно они не касались интересов Армении.