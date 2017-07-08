Такого Азербайджан не ожидал: что произошло на границе

После инцидента 4 июля Азербайджан поднял неописуемый шум, требуя наказать Армению. В Азербайджане надеялись, что их провокация, жертвами которой стали женщина и ребенок, позволит повернуть ситуацию и прорвать тупик, в котором эта страна оказалась после Апрельской войны. Азербайджан не желает принимать венскую повестку, которая предполагает определенное признание статус-кво посредством размещения механизмов расследования, выдвигая свои условия – вывод армянских войск и территориальная целостность. Армения также выдвигает предусловия – механизмы сдерживания и признание статуса Арцаха. Это означает, что переговоров нет, и ситуация скатилась к «нулевой» точке. Это новая ситуация, которая требует новых подходов, поскольку все прежние предложения и обсуждаемые варианты исчерпаны. Есть два варианта развязки: либо признается независимость Арцаха с международными гарантиями, по подобию Косово, либо военное решение. Практически, все международные структуры отреагировали на инцидент 4 июля, причем, многие, например, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и СЕ, распространили по два заявления. Заявление сделало даже посольство США в Баку, хотя Госдеп уже высказал свою позицию. В них нет и намека на удовлетворение требований Азербайджана, более того, косвенно вина за инцидент возлагается на Азербайджан и отмечается, что карабахский конфликт не имеет военного решения. Российский МИД, в свою очередь, дважды выступил с жестким заявлением «не по теме», обвинив Азербайджан в дискриминации граждан РФ с армянскими фамилиями. А Совет Европы пошел еще дальше, признав право Арцаха на самоопределение. Видимо, такого в Азербайджане не ожидали, свидетельством чему – реакция чиновников и экспертных кругов. Провокация Азербайджана с целью выбраться из тупика вызвала обратный эффект. Азербайджану вновь запретили воевать. Какова будет развязка «нулевой» ситуации, сложно сказать. Международное сообщество, по сути, пришло к убеждению о признании статуса Арцаха, поскольку только в этом случае можно исчерпать конфликт. Это признал и Алиев, заявивший, что мир вынуждает его признать Карабах, хотя он оговорился, что не станет этого делать. С другой стороны, Азербайджану запрещают воевать, собственно, можно заметить, что в Баку боятся широкомасштабной войны. Остается продолжать человекоубийство, и Баку тем и занимается. Вчера Азербайджан вновь обстрелял армянские позиции, ранены трое армянских военнослужащих. Это уже проблема Армении – в какой мере Ереван может нивелировать эту тактику, повысив уровень безопасности наших солдат и лишив Азербайджан последнего метода. И быть готовым к ситуации, когда придется противостоять определенным шагам Азербайджана. И еще одно – по поводу тех, кто не упускает случая заявить о полномасштабной войне. Во-первых, следует помнить, что война – это политическое решение, а признаков такого решения нет. Кроме того, шумом-гамом война не начинается. Зачем в этих условиях говорить о войне? Но это тема другого разговора.