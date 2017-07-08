Русские веселятся

В период последних президентских выборов в США русские изрядно повеселились. Дональд Трамп все время затравливал русских, выбрасывая всевозможные неожиданности по поводу радужных ожиданий. Вряд ли наиболее подготовленные русские всерьез лелеяли благие ожидания, скорее, речь шла о надеждах, ибо в реальности не остается иных ощущений. Сейчас история повторяется - Д.Трамп в очередной раз дразнит русских, подавая им надежды на улучшение отношений. Русские чрезвычайно надеются на противоречия между партийными группировками в США, когда ведущие партии пытаются выдвигать противоречивые тезисы. В тот период несколько исследователей из Армении пытались выяснить, в какой мере представители американских партий готовы отстаивать свои принципы в борьбе с кандидатами в президенты, и насколько готовы к продвижению своих партийно-политических идей. Сейчас Д.Трамп буквально выброшен республиканской партией на многозначимый рекламный фронт, когда от Республиканской партии не осталось ничего, кроме некоторых картинок во внешней политике. На деле от Д.Трампа как от политика ничего не остается, кроме отдельных попыток исправить или приглушить реальную внешнюю политику. Россия представляется как игрушечное государство, разрушившее свою государственность и утратившее все серьезное в политике и экономике. Американцы не могут всерьез рассматривать Россию как государство, способное проводить последовательную внешнюю политику. Сам В.Путин выглядит на международной арене в качестве марионетки или как изрядно «подготовленный» политик, над которым можно просто посмеяться. Хорошо бы обратить внимание на поведение С.Лаврова, который был настроен весьма невесело в Гамбурге. Еще в предвыборный период многие республиканцы пытались абсорбироваться в команду Х.Клинтон, и большая часть маститых республиканцев демонстрировала тяготение к демократам. Что же происходит сейчас? Многое республиканцы уже приступили к решительным шагом по внедрению в ряды и группу администрации Д.Трампа, хотя они довольно ревностно утверждали, что с охотой примут участие в команде Х.Клинтон. Вчера весьма ожидаемо спецпосланником США по вопросам Украины был назначен Курт Волкер, бывший посол США в НАТО. Он не единственный республиканец, который теперь убежден, что может участвовать в команде Д.Трампа. Таким сейчас немало. Но Курт Волкер - давний наш знакомый, доброжелательный и устроенный человек, работает ведущим экспертом в Институте Дж.Макейна - одном из престижных учреждений в Вашингтоне, расположенном вблизи Госдепа. Не все в нынешней команде Д. Трампа выглядят как в хорошо организованной команде, но по крайней мере в команду уже вошли лучшие кадры. Проблема не в этом, а в том, что многие из администрации Д.Трампа намерены «свернуть шею» русским, выявить их лживость и понимание того, что русские - это не партнеры для общения во внешней политике, и намерены избавить мир от их наглости. Русских ожидает очень быстрое возвращение к пошлой истине: придется есть то, что надлежит.