Ценная услуга Гагика Царукяна Сержу Саркисяну

Депутат от оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян сделал внутриполитический анализ, на основе которого пришел к выводу, что осенью прошлого года Серж Саркисян уволил премьер-министра Овика Абрамяна за то, что тот мог мобилизовать вокруг себя команду и захватить власть. По мнению Никола Пашиняна, Серж Саркисян назначил Карена Карапетяна, потому что у того не было команды в Армении, и он не так опасен. Однако, как говорит Пашинян, Карен Карапетян несет в себе «потенциал трансформации», так как заявил, что не будет среди тех, кто станет уговаривать Сержа Саркисяна баллотироваться в премьеры в 2018 году. «Елк» также не войдет в число таких сил, сказал Пашинян, видимо, намекая, что «Елк» будет поддерживать Карена Карапетяна. Никол Пашинян обозначил диспозицию в системе армянской власти – Серж Саркисян vs Карен Карапетян, фактически, игнорируя других акторов. А ведь в парламенте есть системная оппозиция в лице блока Царукян, и было бы логично рассматривать в качестве «потенциала трансформации» не вице-председателя РПА Карена Карапетяна, а «оппозицию» в лице Гагика Царукяна. Но отсутствие Царукяна в диспозиции, видимо, и является главной услугой, которую он оказал Сержу Саркисяну. Фактически, благодаря «отсутствию» Царукяна Республиканской партии удалось свести «внутриполитическую борьбу» к беспроигрышной конкуренции между лидером РПА и вице-председателем партии. И кто бы ни выиграл конкуренцию, РПА останется у власти и будет управлять страной. РПА это удалось, и заявление Никола Пашиняна – признание такой диспозиции, за которую, наверное, придется благодарить Гагика Царукяна, безупречно исполнившему свою роль. Правда, при всем этом остается ряд вопросов: 1. Действительно ли Серж Саркисян уволил Овика Абрамяна по собственной воле или под давлением Москвы? Есть мнение, что после того, как Абрамян стал активно налаживать связи с Ираном и Грузией, он заслужил опалу Москвы. 2. Действительно ли Карен Карапетян несет в себе «потенциал трансформаций», если за прошедший почти год премьерства он не сделал ничего для снижения градуса зависимости от России, открытия Армении для инвестиций и изменения бизнес-культуры? Карен Карапетян назначил министрами топ-менеджеров российских компаний Газпром, Ростелеком, Росгосстрах, продемонстрировав, что именно эта культура бизнеса для него приемлема. 3. Должна ли оппозиция в Армении поддерживать Карена Карапетяна, добиваясь ухода Сержа Саркисяна? Сегодня Галуст Саакян уже заявил, что народу придется смириться с тем, что премьер-министром будет Серж Саркисян, который гораздо опытнее других. Красноречивое молчание Гагика Царукяна опять сыграет на стороне Сержа Саркисяна и РПА.