Крупная провокация на границе: посредники обвиняют одну из сторон

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили второе заявление о поводу эскалации в зоне карабахского конфликта 4 июля. Сопредседатели считают нарушение перемирия провокацией, которая может поставить под угрозу усилия по мирному урегулированию и предстоящие переговоры. «Предлагаем сторонам предпринять безотлагательные действия по снижению напряженности и следовать требованиям соглашений о перемирии 1994-95 гг.». Россия, Франция и США подчеркивают необходимость скорейшего возобновления переговоров, которые позволят достичь мирного урегулирования, говорится в заявлении. Судя по всему, сопредседателям известно о настойчивых попытках неких сторон сорвать переговоры по Карабахскому урегулированию. Кого сопредседатели обвиняют в провокации, точнее, кто не заинтересован в переговорах и всячески пытается их сорвать? В повестку предстоящих переговоров, судя по публичным заявлениям, входит вопрос о выполнении венского соглашения о размещении механизмов расследования и укреплении перемирия. Эту повестку продвигает Армения при явной поддержке посредников. Эта повестка никак не устраивает Азербайджан, который пытается ввести в повестку свои вопросы. В частности, утром 5 июля, сразу после инцидента, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны потребовать от Армении немедленного вывода войск из Карабаха. Вопрос вывода войск не входит в повестку предстоящих переговоров, и Азербайджан пытается добиться внесения этого вопроса в качестве единственной темы, которую он готов обсуждать. Однако, повестка Баку, судя по всему, не принимается. Возможно, именно это вынудило Баку пойти на провокацию: обстрелять из огневой точки командный пункт армянской армии, зная, что последует прицельный ответ. И если Азербайджан специально открыл огонь с места, где могли находиться гражданские лица, то это вопиющая жестокость и цинизм в отношении собственного населения. Возможно, именно это имеют в виду сопредседатели, называя нарушение перемирия провокацией, нацеленной на срыв переговоров. Фактически, сопредседатели в подстрочнике обвиняют Азербайджан в том, что ради срыва переговоров он спровоцировал гибель маленькой девочки. Так ли это или девочка стала жертвой случайного стечения обстоятельств, но очевидно, что Азербайджан пытается сорвать переговоры, поскольку их повестка не соответствует его жизненным интересам. Возможно, впервые за много лет Азербайджан ведет «свою игру», поняв, что все бывшие и нынешние союзники оставили Алиева наедине со своими проблемами. Это можно заметить как по реакции МИД России, который, фактически, обвинил Баку в неготовности к мирному сосуществованию с армянами, так и Госдепа США, в заявлении которого нет прямых упоминаний о том, кто виновен в гибели мирных жителей. Если погибла азербайджанская девочка, было бы логично обвинить в этом армянскую сторону, но США и сопредседатели не стали этого делать, видимо, тоже подозревая, что Азербайджан сам спровоцировал инцидент. Истерика в Азербайджане пошла на «нет» после второй волны заявлений международных инстанций, в которых вина за провокацию косвенно возлагается на Азербайджан. Более того, заявление Минской группы ОБСЕ свидетельствует о том, что мировое сообщество, возможно, не даст Алиеву на этот раз сбежать с «подводной лодки».