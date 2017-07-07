Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на заявление МИД России, в котором выражалось резкое недовольство в связи с дискриминацией в Азербайджане граждан России с армянскими фамилиями. 5 и 6 июля МИД России распространил сразу два заявления по этому поводу. После первого заявления МИД Азербайджана ответил, что проверит факты, потому что многие граждане армянского происхождения пытаются проникнуть в «мультикультурный» Азербайджан для реализации каких-то планов. На следующий день МИД России распространил более жесткое заявление, в котором политика Баку называется «дикой» и отмечается, что хотя Баку выражает готовность к урегулированию конфликта с армянами на уровне обществ, фактически, он не готов к этому. Азербайджан в ответ выразил удивление в связи с непонятной реакцией России. Азербайджану, конечно, есть чему удивляться, поскольку такое отношение к армянам проявляется не первый год, и Россия почему-то решила заговорить об этом сейчас. Хотя в Баку понимают, с чем это связано, и дело не в защите прав армян, а в политике Азербайджана. Напряжение между Россией и Азербайджаном стало усугубляться после Апрельской войны. До этого Россия была главным спонсором военной дипломатии Азербайджана. Москва, видимо, надеялась втянуть Азербайджан в евразийскую зону, используя Арцах как наживку. Москва также надеялась, что размещение ее войск в зоне карабахского конфликта окончательно запрет Азербайджан в евразийской зоне. Баку пытался создать впечатление, будто поддался на наживку, чтобы получить «право» на войну с Арменией, обеспечив с помощью России тыл и гарантии невмешательства на стороне Армении, а также дисбаланс сил, использовать это «право» для захвата как можно большей территории, не позволив там размещение российских войск. То есть, забрать по максимуму, пока Россия не поймет, что Баку ее «кидает». Не исключается, что Россия сейчас именно так и считает, после Апрельской войны. Москва, видимо, надеялась, что Баку расширит масштабы наступления, что армянские силы не окажут сопротивления в условиях военно-технического дисбаланса и вынуждены будут обратиться за помощью к России, что и обусловит ввод миротворцев. Но армянские силы оказали сопротивление и продемонстрировали, что могут перейти в контрнаступление, и Баку остановился, спешно согласившись на перемирие, видимо, думая, что «кинуть» может Россия, и российские миротворцы могут оказаться в зоне конфликта не только без территориальных завоеваний Азербайджана, но и за счет новых потерь. Москва, возможно, надеялась, что Баку откажется от перемирия, и не исключается, что именно поэтому не было официального приглашения на встречу в Москве, если такая встреча вообще была. Таким образом, после Апрельской войны между Россией и Азербайджаном возник риск взаимного «кидательства», и обе страны после Апрельской войны стали все чаще обмениваться нелицеприятными репликами. Однако, примечательно, что очередная реплика прозвучала на фоне эсклации 4 июля, хотя очевидно, что в стратегическом смысле у России и Азербайджана остается масса общих интересов.