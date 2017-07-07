Внешний пояс безопасности Ирана

В 2002–2005 годах Иран оказался в достаточно тяжелом геостратегическом положении. Военное присутствие США в Афганистане, Узбекистане и Кыргызстане, наращивание вооруженных сил в Персидском заливе, готовность Турции принять участие в антииракской операции и ее военное сотрудничество с Азербайджаном, в том числе, по защите морских нефтепромыслов, угрозы со стороны Израиля, намерения России усилить военное присутствие в Каспийском море, напряженность отношений с Прикаспийскими странами, непоследовательность политики арабских государств, пассивность европейской политики обусловливливали уязвимость Ирана, ограниченность его внешнеполитический инициатив. Иранская политическая элита считает, что Иран оказался в таком неблагоприятном положении вследствие неумелой внешней политики, излишней прагматизации внешней политики, отсутствия единства взглядов и действий Министерства иностранных дел (МИД) и Высшего Совета национальной безопасности (ВСНБ) и внутриполитических интриг. На протяжении 2001–2002 годов иранскому политическому руководству удалось в определенной мере сбалансировать деятельность двух структур администрации, которые занимались внешней политикой – МИД и ВСНБ. МИД обрел гораздо большие права и возможности в проведении внешней политики, не только на кардинальных направлениях – США, Европа, арабский мир, Россия, Китай, Южная Азия, но и в сфере так называемой «ближней региональной политики». Данное так называемое «ближнее региональное направление» является специфической сферой внешней политики Ирана и включает такие регионы, как Восточные районы Турции, где происходит национальное движение курдов, Иракский Курдистан, шиитские районы Ирака, Ливан и Палестина, Нагорный Карабах, Нахиджеван и Талышстан, Северный Кавказ, отдельные районы Таджикистана и Узбекистана, практически вся территория Афганистана, белуджские и шиитские районы Пакистана, а также мусульманские анклавы на Балканах. Речь идет, скорее, не о внешней политике в общепринятом понимании, а о специальных акциях и операциях, направленных на усиление позиций Ирана в близлежащих регионах, где сложилась нестационарная ситуация. До осени 2001–весны 2002 года этими задачами занимался ВСНБ, вернее, его специальные подразделения, которые использовали в качестве оперативной системы разведывательные и специальные структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). После весны 2002 года (по отдельным признакам можно предположить, что в январе 2002 года) политическое руководство Ирана приняло решение о предоставлении МИД подавляющей части прав в проведении данной политики в сопряженных регионах. МИД осуществляет руководство деятельностью разведки и специальных служб КСИР. Задачей ВСНБ остается осуществление контроля над данной деятельностью, но вероятно, в формальном режиме. К середине 2003 года «ближнее» направление региональной политики Ирана в преобладающей мере оказалось сосредоточенным в рамках МИД. Одновременно произошли значительные кадровые изменения в «исполнительной» части аппарата Совета Безопасности. Заметно снизилась роль тогда еще секретаря СБ Хасана Роухани в политике страны. Несмотря на неопределенность положения либеральной команды, президент М.Хатами сумел официально выдвинуть претензии и практически обвинить СБ в низкой эффективности реализации основных внешнеполитических задач и даже в групповщине. Это стало возможным в результате того, что Ирана оказался в сложном внешнеполитическом положении, и СБ, на котором собственно и лежит основная ответственность за безопасность страны, не сумел отвести наиболее серьезные угрозы. Это было признано не только либеральными политическими кругами, но и, по существу, всеми ведущими религиозно-консервативными и правоконсервативными деятелями. Тем не менее, избрание парламента, в котором преобладали консервативные политики, и избрание радикального М.Ахмадинджада на пост президента во многом стало возможным не только благодаря жесткой позиции религиозно-политического руководства страны, но и новым общественным приоритетам, которые сформировались в условиях сохранения серьезной внешней угрозы Ирану. Данные приоритеты заключались в том, что иранское общество предпочитает не благосостояние или демократию, а безопасность. Президентом Ирана может стать политик, которые более всего способен обеспечить национальную безопасность. Это говорит о том, что в результате войны США и Великобритании в Ираке иранское общество восприняло политику команды М.Хатами и его сподвижников как крайне неудовлетворительную с позиций безопасности. Иран предпринимает усилия по сохранению позиций в данных регионах и в соседних государствах. При этом, МИД пытался изменить подходы и стиль деятельности во внешнеполитическом направлении, принимая в качестве приоритетов развитие отношений с легитимными правительствами, и попытаться заморозить отношения с непризнанными государствами, самостоятельными территориями, полевыми командирами и т.д. Однако вскоре выяснилось, что без отношений с данными «неофициальными» центрами власти Иран не обладает должными рычагами влияния на правительства. Политическое руководство Ирана практически готово отказаться от данной установки и вернуться к прежним методам, но МИД не смог разработать альтернативу во внешней политике в отношение «ближних регионов». Имеются основания утверждать, что МИД так и не сумеет разработать альтернативы и, испытывая ведомственные и политические амбиции, обречет региональную политику Ирана на непродуктивность и пассивность, так как Иран не обладает необходимыми политическими и экономическими ресурсами для проведения успешной внешней политики в условиях, когда США проводят стратегию политической и экономико-технологической блокады Ирана. Конечно же, данный опыт не совсем успешной деятельности МИД был принят во внимание командой избранного президента Ирана. Провалы в деятельности МИД в направлении «ближних» регионов были обусловлены не только наличием в МИД многочисленных функционеров либерального свойства и жесткой конкуренцией МИД с СБ, но и отсутствием у МИД необходимых рычагов проведения успешной политики в данных регионах. Для проведения такой политики необходимы политические, информационно-разведывательные и экономические возможности. В настоящее время в Иране довольно прочно укрепилась реформаторская власть, но это вовсе не означает полную поддержку правительству.