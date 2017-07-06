Предложение Армении Франции и США – год спустя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодня эскалацию в зоне карабахского конфликта. Она выразила соболезнование родным жертв и призвала не допустить нового кровопролития. Захарова сказала, что Россия поддерживает сделанное накануне заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявление сопредседателей было выдержано в общих тонах, без конкретных адресатов. Хотя безадресность в данном случае означает, что сопредседатели возлагают в какой-то мере вину за гибель мирных жителей на Азербайджан. Гибель мирных жителей, тем более, детей, не имеет оправдания и «рационального» обоснования. Но на войне решения не могут исходить из гуманных и моральных принципов, хотя бы потому, что азербайджанское руководство само вывело конфликт из-под этих принципов, разместив огневые точки в населенных пунктах. И не стоит сравнивать гибель гражданских и военных, если речь идет о банальном человекоубийстве. Армянская армия не совершает нападений, а всего лишь осуществляет оборонительные функции. Война сама по себе – человекоубийство, но именно для его пресечения армянская сторона предлагает разместить международные механизмы сдерживания и ввести ответственность за человекоубийство. Кроме того, сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются трое из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Они могут выступить с инициативой о запрете продаж оружия сторонам карабахского конфликта. Это может стать первым шагом на пути пресечения человекоубийства. Но призывающая к прекращению кровопролития Россия является крупнейшим поставщиком оружия в зону конфликта, большая часть которого достается Азербайджану и представляется как бизнес. Если оружие продается как бизнес, каким образом может быть прекращено кровопролитике? Оно может только управляться. Этот вопрос уже затрагивался на уровне как посла Франции, так и МИД Армении. Несколько лет назад посол Франции в Армении Анри Рено заявил, что поставки вооружений сторонам ставят под сомнение эффективность России как посредника. В мае 2016 года о запрете на продажи оружия заявил замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, который сказал, что залогом стабильности стал бы запрет Совбеза ООН на поставки вооружений сторонам конфликтов. Ереван не может воспретить продажи российского оружия Азербайджану, хотя именно Армения оказывается под ударом. Возможно, Армения ожидает помощи от Франции и США, предлагая им поднять этот вопрос в Совбезе ООН. Но поднятый в мае прошлого года вопрос так и не получил продолжения. Пытался ли Шаварш Кочарян просто зондировать настроения Франции и США, или идея не понравилась России, и Армении намекнули, чтобы она не настаивала?