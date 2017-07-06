«Раскол» в семье Алиевых

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что отказ Азербайджана от внедрения механизма расследования инцидентов преследует цель возложить на армянские стороны ответственность за им же предпринимаемые непрерывные провокации. Шаварш Кочарян несколько сгладил ситуацию, поскольку сам Азербайджан высказался по этому поводу гораздо откровеннее. Пару месяцев назад посол Азербайджана в ОБСЕ заявил, что без отвода армянских войск внедрение механизмов расследования только укрепит нынешний статус-кво. Международные инстанции и без механизмов имеют представления о том, кто виновен в нарушении перемирия. Вопрос в другом – внедрение механизмов расследования инцидентов, а вместе с ним – и ответственности за нарушения, фактически, означает закрепление статус-кво и косвенный акт международного признания Арцаха. И Азербайджан откровенно признал, что не приемлет эти механизмы. Получается тупик. Как по части формулы «территории в обмен на что-то», даже если что-то – признание Арцаха, что отвергается Азербайджаном, так и по части сложившегося статус-кво и формирования механизмов по его сохранению. Целью международных механизмов сдерживания является постепенный вывод процесса из так называемой мадридской логики в новую плоскость. Механизмы должны обеспечить безболезненный переход. Баку сопротивляется, но не в этом причина того, что механизмы не внедряются. Причина – противоречия среди сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а может, и Ирана. Против выступает и Турция, хотя все относительно. Анкара, конечно, должна поддерживать Азербайджан, но с другой стороны, сложно сказать, является ли это просто моральной поддержкой или Эрдоган ощущает ее военно-политическую необходимость. Сейчас у Эрдогана немало проблем и в самой Турции, и в отношениях с Западом и Россией. И не исключается, что Турция не прочь поторговаться по вопросу размещения механизмов расследования. Вопрос в том, придут ли Россия, США и Франция к согласию по поводу размещения механизмов, или, иными словами, своеобразной демаркации границы между Азербайджаном и Арцахом? Это может произойти в контексте более обширных геополитических обсуждений, но вероятность согласия велика. Об этом свидетельствуют также конвульсии Азербайджана, а также намерение Алиева задействовать план Б – Мехрибан. На днях Мехрибан Алиева заявила, что не позволит сформировать в своем обществе образ армянина-врага, хотя ее муж годами этим и занимался. Свидетельствует ли это об определенном «расколе» в семье? Даже если это инсценировка, появление подобных тезисов в повестке Баку свидетельствует о том, что Алиевы ощутили необходимость сбалансировать свой милитаризм призывами к миру.