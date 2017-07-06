Истерика больше не помогает Алиеву

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов недоумевает в связи с отсутствием реакции со стороны международных НПО и зарубежных стран «на убийство двухлетней азербайджанской девочки в результате армянских обстрелов». На своей страничке в Фейсбук он выразил недовольство в связи с отсутствием реакции международных инстанций и констатировал, что они не уважают интересы Азербайджана. Азербайджанские власти уже не раз признают, что в мире к Баку относятся без особого уважения, причем, это уже никто не скрывает. Апогеем, пожалуй, стала «шутка» главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкер, который сказал журналистам, что готовится к неприятной встрече с президентом Азербайджана. У Алиева не осталось союзников, возможно, потому, что кончаются деньги. Но не исключается, что такое отношение обусловлено исчерпанием геополитической роли Азербайджана. Азербайджан был создан в 1918 году в качестве компромисса между Великобританией, Россией и другими мировыми акторами, которые пытались завладеть бакинской нефтью. 100 лет нефть питала Азербайджан, сохраняя его как государство. Но нефть кончилась, и все задумались – а зачем, собственно, нужен Азербайджан? Азербайджанское руководство не раз признавало, что в мире недостаточно уважительно относятся к их интересам. Алиев, например, заявил, что мировое сообщество требует признать независимость Карабаха. Кроме того, азербайджанские эксперты замечают, что в поздравлении США в связи с днем независимости Азербайджана не упоминается территориальная целостность, а в поздравлениях Молдове, Украине и Грузии США заявляют о поддержке территориальной целостности этих государств. Кроме того, в мировой прессе появляется все больше материалов об «изнанке» Азербайджана. В ВВС, например, была пространная статья о банкротстве главного банка Азербайджана, в которой говорится, что речь может идти о дефолте не только Межбанка, но и Азербайджана. Азербайджан был признан страной с самой высокой в мире теневой экономикой – 67%, кроме того, Госдеп назвал Азербайджан страной, осуществляющей транзит трафикинга. В ПАСЕ продолжается обсуждение мониторинга прав человека в Азербайджане и вероятных санкций. А болгарская газета провела расследование и прямо обвинила азербайджанскую авиакомпанию в поставках вооружений террористам, в том числе, ИГ. Видимо, именно это вызвало истерику Алиева. Но истерика уже явно не помогает. Азербайджанское общество уже сложно мобилизовать воем в эфире. У азербайджанского общества есть другие источники информации и инстинкт самосохранения.



