Евроатлантические чиновники обеспокоены отношениями Армении с НАТО и ЕС?

Появились ли серьезные проблемы в связи с продолжением сотрудничества Армении с НАТО и с готовящимся подписанием соглашения с ЕС? Может ли Армения самостоятельно определять свою внешнюю и оборонную политику, без оглядки на Москву? Вчера в Ереване состоялось обсуждение «НАТО от Варшавы к Брюсселю: безопасность людей и реформы в сфере безопасности Армении», в ходе которого заместитель главы офиса НАТО в Грузии Росария Пуглиси заявила, что Армении удается успешно совмещать активное сотрудничество с НАТО с членством в ОДКБ. Она добавила, что если Армения желает усовершенствовать систему своей безопасности, то ей нужно сотрудничать с НАТО. А сегодня в Ереване состоялся круглый стол «Республика Армения: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты». Вице-премьер Армении Ваче Габриелян заявил, что ожидания у Армении от членства в ЕАЭС были высокими. По факту за два года ресурс Армении увеличился, цены на импортируемые товары снизились, но есть масса оставшихся барьеров сказал он. В 2013 году Армения была перед реальным геополитическим выбором, и 3 сентября Серж Саркисян выбрал Евразийский союз, прервав переговоры об Ассоциации с ЕС. Этот крен чуть не привел к «кораблекрушению» Армении, но за прошедшие 3-4 года Армения попыталась выправить ситуацию. В итоге, как говорит Росария Пуглиси, Армения стала уникальной страной – член ОДКБ, сотрудничающий с НАТО. Отношения несколько выровнялись, однако, есть мнение, теперь это не устраивает Россию, которая видит в выравнивании Армении риски для себя. И Москва, видимо, пытается вновь накренить лодку, принуждая Армению уже не выбору, а, возможно, к полному отказу от сотрудничества с НАТО и ЕС. Нитей, которые связывают Армению с евроатлантическим сообществом, не так много – это в основном партнерство с НАТО в рамках миротворческих операций, экономическое сотрудничество с ЕС, которое должно быть закреплено в рамочном соглашении, а также двусторонние отношения с США, Францией, Германией и рядом других стран. На всех эти фронтах в последнее время ощущается определенная напряженность. Европейские чиновники, например, открыто говорят о сомнениях по поводу того, что Армения подпишет в ноябре рамочное соглашение с ЕС. Кроме того, на обсуждениях по теме НАТО-Армения звучит нескрываемая тревога по поводу продолжения сотрудничества из-за позиции России. В частности, посол Германии в Армении Маттиас Кислер предложил приглашать на подобные форумы и посла России. Евроатлантические чиновники пытаются апеллировать к суверенитету Армении, но уже и им сложно сдерживать иронию. Например, говоря о подписании соглашения Армения-ЕС, посол Польши сказал, что скрестил пальцы за спиной. А предложение немецкого посла по поводу приглашения посла России также было проявлением политической иронии. «НАТО понимает, что «быть маленькой страной непросто», говорит Росария Пуглиси. Действительно, непросто, если во главу угла не ставится вопрос суверенитета и национальных интересов. Армения отказывается от многого, лишь бы сохранить лояльность российского руководства. К примеру, официальный Ереван так и не высказался по поводу предложения США о 8 млрд. инвестиций в энергетическую сферу Армении. Донорская конференция в Нью-Йорке, которая состоялась в октябре 2016 года, также ничего не принесла Армении – глава Коллегии ЕАЭС Тигран Саркисян принял участие в конференции и намекнул, что любое сотрудничество с Арменией должно быть через ЕАЭС. Армения подписала с Россией и ОДКБ договоры, в соответствии с которыми не может размещать на своей территории «военные инфраструктуры третьих стран». И теперь для того, чтобы получать от НАТО определенную помощь, Армении нужно спросить у ОДКБ.

