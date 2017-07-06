Азербайджан «взорвался»: что за этим последует

Вчера Азербайджан поднял вселенский шум, обратившись во все международные инстанции с требованием осудить действия армянской армии, в результате которых, по данным азербайджанской стороны, погибли мирные жители. Армянские силы прибегли к ответным действиям после того, как азербайджанцы осуществили массированный ракетный обстрел, в том числе, в направлении командного пункта. Азербайджан не упустил повод и поднял шум, пытаясь решить ряд задач. Что это за задачи? Азербайджан оказался в ситуации, когда его претензии попросту игнорируются, в том числе, право на войну. Армения ужеточила позиции и выдвигает условия для возобновления переговоров, в том числе, прекращение огня и размещение механизмов сдерживания. Азербайджан прибег к политике человекоубийств по всей границе, после чего Армения обратилась в заинтересованные инстанции с требованием применить в отношении Азербайджана международные санкции. Сложилась ситуация, при которой Азербайджан исчерпал последний ресурс – «человекоубийство», и Баку оказался в форменном тупике. Вчерашняя провокация была попыткой выбраться из тупика и предъявить «ответный» иск армянской стороне. Но, судя по всему, это не удается. В заявлении сопредседателей Минской группы содержится призыв прекратить военные действия. В свою очередь, неожиданное заявление распространил МИД России, обвинив Азербайджан в дискриминации по этническому признаку граждан России армянского происхождения. Но главной оказалась реакция МИД Армении. Споуксмен МИД Тигран Балаян написал в своем Твиттере, что во избежание дальнейшей эскалации и потерь Азербайджану следует согласиться выполнять венские и санкт-петербургские соглашения. Это, наверное, стало самым неожиданным для Азербайджана, который привык к «уступчивости» армянской стороны. МИД Армении, фактически, «повторил» вооруженный удар, намекая, что Азербайджан будет и впредь нести потери, если не согласится с размещением механизмов сдерживания. Таким образом, действия армянской армии были закреплены и на дипломатическом уровне. Армения сталкивается с серьезнымми проблемами в процессе урегулирования, поскольку в 1990-х годах подписала документы, которыми, фактически, признала права Азербайджана. Именно это выдвигает Азербайджан в качестве аргументов, не признавая ничего, кроме «территориальной целостности и вывода армянских сил». Задача армянской дипломатии – повернуть ситуацию, что крайне сложно. Означает ли твит Тиграна Балаяна, что Армения переходит к новой политике? Кстати, Армения могла бы выдвинуть и другое условие – Азербайджан должен покинуть занятые в апреле позиции и восстановить нарушенный статус-кво. Надо так держать, и это единственный путь. Любой выстрел Азербайджан должен сработать против него самого, усугубляя тупик. События 4-5 июля, судя по всему, станут началом этого процесса.