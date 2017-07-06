Азербайджан рассматривает Турцию как страну с иными мотивами

Турецкая политическая элита, причем, всех направлений, в значительной мере растеряна, и в стране нарастает политическая дискуссия по многим вопросам внешней и внутренней политики.

Все еще нет ответов на вопросы об отношениях с США, НАТО и ведущими европейскими государствами, более чем проблематичными стали вопросы по проблемам региональной политики.

В материалах турецких, иранских, болгарских и греческих экспертов отмечаются попытки политического класса Турции сделать паузу в развертывании внешней политики, примерить свои политические и экономические ресурсы к поставленным задачам.

Наряду с этим, видимо, Р.Т.Эрдоган понимает, что любая пауза будет работать не на него, и пытается имитировать активность, а вернее, продолжать заявленный внешнеполитический курс. Хотя уже все понимают, что внешняя политика Турции потерпела жестокое фиаско, и понадобится немало времени, чтобы компенсировать невероятный морально-политический ущерб, возникший в результате совершенно неоправданных расчетов.

Нет никаких пока надежд на новое осмысление возникшей ситуации. Так или иначе, в Турции назревает новая дискуссия по различным вопросам, и если данная дискуссия совпадет во времени с назревающим экономическим кризисом, то это может привести к серьезному внутриполитическому кризису.

Оказавшись в столь сильнейшей зависимости от США и НАТО, Турция не в состоянии уделить большое внимание потребностям Азербайджана во внешней политике. Предполагалось, что, оказавшись в состоянии блокирования и изоляции, Турция предпримет сценарий развертывания «азербайджанского ресурса» в своей внешней политике, как это происходило в период «урегулирования» турецко-армянских отношений.

Вроде бы, этого не происходит, хотя как посмотреть. Мы привыкли рассматривать применение «азербайджанского ресурса» в направлении Армении, однако, этот ресурс используется турками в направлении России, Ирана и, возможно, Израиля.

В определенном смысле, «азербайджанский ресурс» может использоваться Анкарой в любом направлении - и Европы, и США, дело лишь в емкости и действенности данного ресурса в определенном направлении.

Значительную часть турецкой элиты составляют группы, сформированные вокруг различных суннитских орденов «Накшбандия» и «Кадырия». Ведущие элитарные группы в стране сложились вокруг данных и аналогичных орденов.

Группировка Р.Т.Эрдогана стала еще сплоченнее и динамичнее благодаря усилению идеологической составляющей. Турки заметили, что их стране предстоит определение того, кто же встанет во главе политического лидерства. Время идет очень быстро, и эта проблема вскоре встанет ведущей.

Но партия «Справедливости» постепенно уходит в забвение, или это явление может быть названо иначе. Это имеет свою серьезную причину. Экономические и военные элиты Турции весьма различным образом рассматривают интересы страны. Для них нынешние элиты Турции чрезвычайно политизированы и не приемлют чрезмерные побуждения в сфере политики и религии.

Азербайджан весьма далек от политических элитных побуждений, кроме весьма простых политических идей в части карабахских и иных сходных мотивов. В части аналогичных турецких побуждений Азербайджан не ощущает своего сходства и пытается рассматривать Турцию как совершено иную страну, с иными мотивами.