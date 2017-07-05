МИД России предупреждает Алиева

В день, когда Азербайджан поднял вселенский шум по поводу обстрела армянскими войсками приграничного села, а азербайджанская молодежь в пылу истерии вышла к посольствам России, США и Франции, МИД России сделал неожиданно жесткое заявление в адрес Азербайджана.«Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями», заявили в МИД России. «Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу». Как отметили в МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. Их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет. В качестве основания при этом назывались их армянские фамилии, но были и случаи, «когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков». Это действительно вопиющие факты дискриминации, которые продолжаются уже много лет. Однако, об этом МИД России почему-то решил заявить в день, когда Азербайджан приступил к «активной народной дипломатии». Военно-политическое руководство Азербайджана решило генерировать психоз в обществе кровавыми фотографиями жертв, видимо, пытаясь отвести внимание людей от более важных проблем. Это могут быть и внутренние проблемы, которые в Азербайджане усугубляются день ото дня. Но есть и другие проблемы – Азербайджан пытается отказаться от формата Минской группы, чтобы не выполнять взятые собственноручно обязательства. Возможно, именно об этом Россия предупреждает Азербайджан, заявив о дискриминации своих граждан. В Азербайджане российские армяне действительно сталкиваются с проблемами. Например, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который тоже имеет армянские корни, в 2013 году столкнулся с явным негостеприимством Азербайджана. После нелицеприятного приема Лавров несколько лет не ездил в Баку, пока азербайджанское руководство публично не признало, что без России ей не решить свои задачи. МИД России предупреждает.