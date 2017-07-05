Беспрецедентный удар Армении: что за ним последует

Во избежание дальнейших эскалаций и потерь власти Азербайджана должны дать согласие на выполнение венских и санкт-петербургских соглашений, заявил после инциlента 4 июля пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. В заявлении Балаяна можно заметить определенную «наступательность», что беспрецедентно на фоне прежних реакций МИД Армении, поскольку в дипломатическом подстрочнике можно заметить явное признание удара по Азербайджану на уровне не только армии, но и МИД. Более того, в заявлении споуксмена МИД также просвечивает предупреждение о том, что Азербайджан будет получать такие удары, пока не согласится с предложением о размещении международных механизмов расследования инцидентов. То есть, в подтексте это своеобразное проявление военно-политического давления на Азербайджан. Речь идет не о сугубо механизме расследования, а об ответственности, которая предполагается в случае нарушения режима перемирия. Иными словами, пожалуй, впервые реакция армянского МИД адекватна действиям вооруженных сил и является их своеобразным дипломатическим продолжением. Чем обусловлена такая «синхронность», отсутствие которой прежде давало немало поводов для общественного порицания и даже недовольств в военных кругах в связи с обеспечением дипломатического тыла? Трансформация военно-политической тактики Армении, судя по всему, станет неизбежной на фоне происходящих процессов формирования новой власти, когда образуется многополярная система, которая повышает риск столкновения интересов внутри нее. Это приведет к наращиванию роли вооруженных сил во внешней политике, и армия будет не только субъектом военно-политической дипломатии, но и одним из участников формирования внешней политики вообще. Эта трансформация может обладать также международной легитимностью или востребовнностью. По большому счету, взаимосогласие крупных мировых акторов по поводу недопущения военной эскалации на Кавказе заметно невооруженным глазом. В сдерживании локальных провокаций Азербайджана у них нет непосредственной заинтересованности, для них это мелкая задача, которую можно комментировать разве что на уровне сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Дипломаты в таких «текущих» вопросах «беспомощны». По более крупным вопросам есть поручения и указания высшего руководства, а при локальных столкновениях они отсутствуют. В этих вопросах сопредседатели уповают на политику конфликтующих сторон. В данном случае сопредседатели уповают на политику Армении, и это можно заметить в их заявлении по поводу инцидента 4 июля. Оно выдержано в общем дипломатическом тоне, однако, как сказал в Степанакерте российский сопредседатель, их заявления всегда адресные. В заявлении сопредседателей никоим образом не подчеркивается ответственность армянской стороны за гражданские потери противника, и это заявление явно адресовано Азербайджану, который понес гражданские потери в ответ на свои действия – применив беспрецедентное после Апрельской войны вооружение, противник получил беспрецедентный ответ. Единственным способом сдержать провокации азербайджанской стороны является изменение политики Армении. Необходимо распространить трансформацию на текущий уровень, а это возможно путем синхронизации действий МИД и армии. В последние годы действия армии были исключениями во внешней политике Армении - в режиме корректировки внешнеполитических упущений и ошибок. Вопрос в том, чтобы превратить их в компонент внешней политики.