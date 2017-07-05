Вот зачем Азербайджан спровоцировал армянскую армию

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны потребовать от Армении немедленного вывода войск из Карабаха, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. "В то время, как сопредседатели МГ ОБСЕ после своего визита в регион и международные организации призывают к изменению статус-кво путем субстантивных и серьезных переговоров, Армения осуществляет провокации, которые направлены на уничтожение мирных граждан и детей", — сказал он. 11 июля в Австрии должна состояться встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В повестку, судя по всему, включены вопросы укрепления режима прекращения огня – как условие для возобновления политического урегулирования. Эту повестку поддерживает Армения и международные посредники. Азербайджан не может включить в повестку свои «субстантивные» требования, в частности, вопрос территорий. Ранее Азербайджан предлагал формулу «территории в обмен на мир», которая была по умолчанию отклонена как шантаж. После этого Азербайджан все настойчивее говорит о выводе армянских войск. Судя по всему, после Апрельской войны Азербайджан рассматривает вывод войск как наиболее оптимальный и безболезненный способ вернуть территории. Армянская сторона сейчас не рассматривает возврат к переговорам и выдвигает в качестве предусловия возобновления переговоров меры по укреплению перемирия. При этом, по словам Сержа Саркисяна, на столе переговоров остается Казанский план. Тема территорий, как правило, рассматривается в черно-белом спектре – они либо остаются под контролем Армении, либо передаются под контроль Азербайджана. Однако, в экспертных кругах рассматриваются и иные варианты, скажем, временная передача «спорных территорий» под опеку международных структур. Это, с одной стороны, позволит предотвратить протесты армян, которые категорически выступают против территориальных уступок Азербайджану. А с другой стороны, удовлетворит Баку, который добьется главной своей цели – вывода армянских сил, а значит, возврата территорий. Предлагается полная демилитаризация этих территорий и открытие коммуникаций под международным контролем (о чем намекал американский сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд), либо размещение в этой зоне войск отдельных стран, например, России или ОДКБ (о чем не раз намекали российские эксперты). Для того, чтобы эти сценарии были реализованы, предполагается вывод армянских сил. Вопрос в том, является ли это желанием только Азербайджана, или Баку в этом вопросе имеет глобальных лоббистов. Этот «хитрый» план, безусловно, можно реализовать, только если армянское военно-политическое руководство согласится с выводом войск. До сих пор официального согласия не было, точнее, выдвигались условия. Но формирование новой власти в Армении, попытки Сержа Саркисяна и Бако Саакяна сохранить власть могут стать поводом, чтобы с ними начали торговаться. Первым «цену» назвал Баку – азербайджанские силы обстреляли из ракетных залповых установок, размещенных в населенном пункте, командный пункт армянской армии. Азербайджан грубо спровоцировал Армению на ответные действия, в результате которых должны были погибнуть мирные жители. Сразу после инцидента Азербайджан потребовал вывода армянских войск, словно был готов к жертвам среди мирного населения. Чем ответит армянская дипломатия? Откажется ли Армения от переговоров в Австрии или будет настаивать на своей повестке?