Турция и Азербайджан: отношение к Ирану

Турция и Азербайджан в свое время заявляли, что не поддержат санкции против Ирана. Благополучие турецкой экономики во многом было связано с отношениями с Ираном, который был ведущим поставщиком нефти и газа, а также важнейшим рынком для ряда отраслей турецкой промышленности. Санкции в отношении Ирана одновременно были и санкциями против Турции. Вместе с тем, Турция, так же, как и Иран, опасается подойти к критической черте в отношениях, и они всегда будут соблюдать определенные правила игры, понимая, что конфронтация приведет к региональной катастрофе. Однако, нынешние турецко-американские отношения, когда Турция приняла большую часть условий США, обусловили место, которое заняла Турция в формировании антииранского фронта. Иранцы не питают иллюзий в части позиции и тех функций, которые выполняет Турция в американской стратегии на Ближнем Востоке, и ожидают худшего - нанесения массированных боевых ударов по Ирану. Все это только отдельные фрагменты в турецко-иранских отношениях, но если говорить о главной задаче Турции, то это сдерживание экспансии Ирана в длительной стратегической перспективе. Аналогичным образом действует и Азербайджан, который стал «площадкой» для разведывательной деятельности США и Израиля в отношении Ирана. Наряду с этим, Азербайджан стал главным дестабилизирующим фактором для Ирана на северном направлении. Иран провел глубокую и системную работу по подрыву Азербайджана как государства и общества, и сейчас уже не скрывает этого. Азербайджан нуждается в очень сильном прикрытии и гарантиях безопасности, так как Иран рассматривается как враг № 1. В данных условиях Азербайджан также понимает, что единственным реальным гарантом его безопасности могут выступать США и, конечно же, готов выполнить, практически, любой сервис. Возможно, Турция и Азербайджан в определенных рамках обговорили условия своей позиции в отношении Ирана. И данная спекулятивная позиция Турции и Азербайджана должна приводиться в качестве аргумента в выяснении отношений между США и Арменией по поводу антииранских санкций. Нужно быть «ширванско-карабахским» азербайджанцем, чтобы отчетливо и основательно опасаться Ирана. Наряду с этими фобиями, азербайджанцы опасаются целого ряда угроз – Турции, Ирана, Израиля, Западного сообщества, отчасти грузин и курдов и основательно – армян. Нынешний Азербайджан наполнен всевозможными страхами, включая слухи и угрозы. Азербайджан пытался укрыться позицией России, но и это завершилось. Азербайджан применил множество различных фантазий, пытаясь обвинить Армению в агрессивности, но к этой идее мало кто присоединился. Азербайджан стал всеобщим врагом. Для многих арабских государств Азербайджан является анти-арабским государством. Такое же положение сложилось в отношении прошлого Ирана.