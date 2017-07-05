Очередное обострение или возобновление войны?

Вчера МО Арцаха распространило сообщение о применении противником на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил зенитно-ракетных комплексов, а в 20:20-20:30 азербайджанские силы открыли с огневой точки близ села Алханлу из ракетной установки ТР-107 в направлении командного пункта одной из воинских частей АО на южном направлении. «С целью подавления активности противника передовые подразделения АО в 20:31-20:40 вынуждены были предпринять ответные действия, в результате которых был нанесен урон огневой точке в селе Алханлу», говорится в сообщении армии Арцаха. АО Арцаха опубликовало видеоматериал, на котором видно, что огонь с армянской стороны был ответом на обстрел из ракетной установки со стороны Азербайджана. В сообщении арцахской армии отмечается, что Азербайджан размещает огневые точки в населенных пунктах, используя гражданское население в качестве живого щита. Азербайджан подтвердил гибель женщины и ее внучки. Армянская сторона не раз предупреждала, что Азербайджан размещает огневые точки в населенных пунктах, и ответственность за это полностью ложится на азербайджанскую сторону.

Что это – очередное обострение на границе или возобновление военных действий? 11 июля должна состояться встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и, как правило, в канун таких встреч Баку обостряет ситуацию. При этом, ряд факторов привел к формированию новой ситуации, когда Азербайджану запретили начинать полномасштабную войну, с другой стороны, включили в повестку вопрос статуса Арцаха и размещения на границе механизмов расследования. Баку не принимает эту повестку, однако, заинтересованные мировые центры пришли к пониманию, что проблему можно урегулировать только путем международного признания статуса Арцаха. Эксперты не исключают, что развязка может рассматриваться посредством «малой войны». В российских экспертных кругах в последнее время стали чаще прогнозировать возобновление военных действий в зоне Арцахского конфликта. Причем, чаще всего рассматривается сценарий, при котором армянская сторона занимает новые территории и начинает говорить с Азербайджаном с этих позиций. На днях начальник Генштаба ВС Армении заявил, что не читал подобных анализов. Он заверил, что армянская сторона в состоянии предотвратить войну, а в случае ее возобновления организовать оборону. Может ли Россия быть заинтересована в новой войне, в том числе, с целью «урегулировать» проблемы с Турцией и Азербайджаном? Россия поставила Азербайджану очередную партию вооружений, которые в основном имеют оборонительный характер.