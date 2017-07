Армения добивается санкций в отношении Азербайджана

На сайте болгарской газеты «Труд» 2-го июля была опубликована статья, в которой раскрывается прямая вовлеченность госструктур Азербайджана в дело вооружения исламистских террористических группировок в различных частях света. Речь идет о продаже оружия в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго, доставляемого азербайджанской государственной авиакомпанией Silk Way Airlines под видом дипломатического груза. Статья была опубликована после того, как группа болгарских хакеров Anonymus Bulgaria взломала сеть посольства Азербайджана в Софии и выложила документы в открытый доступ. Как пишет автор статьи, основная часть этого оружия использовалась террористическими группировками. В марте-мае 2015 года авиакомпания Silk Way Airlines перевезла около 202 тонн белого фосфора (из Сербии и Болгарии, пункт доставки – Кабул); в результате деятельности авиакомпании Silk Way Airlines серьезные вооружения оказались в Буркина-Фасо и в руках боевиков ИГИЛ. Международное сообщество должно провести расследование по этому вопросу, заявил вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов. «Лично для меня это не стало сюрпризом, поскольку Азербайджан является террористическим государством. Действия Азербайджана во время Апрельской войны были такими же, как и действия ИГИЛ на Ближнем Востоке – пытки в отношении мирных граждан, издевательства над телами павших. В 1990-х на стороне Азербайджана воевали террористы»,- сказал Эдуард Шармазанов. По его словам, в отношении Азербайджана должны быть применены четкие санкции. Сегодня же председатель парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян принял посла Болгарии в Армении. Ашотян подчеркнул важность действенных превентивных шагов международного сообщества в отношении Азербайджана. “Нужны действенные механизмы – от экономических санкций до политической изоляции этого государства, которое путем авантюр, ксенофобии на государственном уровне делает все возможное для дестабилизации региона”, - отметил председатель комиссии. Армения, судя по всему, пытается добиться того, чтобы в отношении Азербайджана в различных инстанциях принимались санкции. Азербайджан дает для этого немало поводов. Например, как выяснилось, Азербайджан является страной с самой высокой долей теневой экономики в мире – 67%. Кроме того, в докладе Госдепа США Азербайджан указан как страна транзита для трафикинга. Европейские организации и Госдеп также периодически обвиняют азербайджанское руководство в нарушениях прав человека и призывают отпустить политзаключенных. Кроме того, в ПАСЕ сейчас расследуются факты «икорного» подкупа депутатов Азербайджаном. Фактов достаточно, но санкции могут быть применены к Азербайджану только при наличии политической воли мирового сообщества. Вряд ли эту волю может подпитывать Армения, которая «честно» поддерживает экспансионистские инициативы России в международных инстанциях.