Серж Саркисян посадил прощальное дерево

По случаю Дня независимости США и 25-летия установления армяно-американских дипотношений Серж Саркисян посетил сегодня посольство США и вместе с послом Ричардом Миллзом посадил во дворе посольства абрикосовые деревья в знак армяно-американской дружбы. Символизирует ли дерево прощание Сержа Саркисяна, который, пожалуй, в последний раз посещает посольство США в День независимости как президент? И останется ли дерево самым осязаемым следом Сержа Саркисяна в армяно-американских отношениях? Хотя следов могло быть больше. По оценкам обеих сторон, армяно-американские отношения достигли за эти годы исторического максимума. Хотя сложно сказать, была ли Армения ближе к евроатлантическому полюсу в 2008 году или сейчас. Риторически, может, сейчас, но на деле ситуация иная. Особенностью нынешних отношений является, пожалуй, то, что США не связывают эти отношения с властями Армении, рассматривая их в рамках американо-российских процессов. Армяно-американские отношения сейчас зависят от того, что сделает или не сделает Путин, а не Саркисян. Причем, это продемонстрировал Серж Саркисян, по собственной воле, доказав, что готов быть самым прозападным политиком, только если Запад решит вопросы Москвы. В Армении никто не заявил о намерении сделать больше, и некоторое время Серж Саркисян использовал это для доказательства собственной «незаменимости. Но сейчас это утеряло смысл, сейчас армяно-американские отношения происходят без власти Армении, от которых нет ожиданий, как и от политического клсса вообще.