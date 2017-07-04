Азербайджану оставили не так много выходов

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе, сообщило РИА Новости, добавив, что в этот день состоится неформальная встреча глав МИД стран ОБСЕ. Азербайджан уже заявил о согласии на встречу, вновь выдвинув идею о «субстантивных» переговорах. Однако, Армения, видимо, имеет другую повестку. Ранее, комментируя предстоящие переговоры, замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян определил круг вопросов, которые могут быть обсуждены. Он сказал, что возобновления переговоров по урегулированию ожидать не стоит. По его словам, пока на фронте стреляют, переговоров быть не может. А добиться соблюдения перемирия можно по-разному – либо заключив соглашение, либо предприняв жесткие меры предосторожности. В любом случае, это требует времени, сказал он. Надо полагать, Армения предлагает подписать Азербайджану некий пакт о ненападении как предусловие для возобновления переговоров. Параллельно Армения намерена добиться установления на границе гарантий ненападения, поддержанных мировыми центрами. Азербайджан не желает подписывать пакт о ненападении и призывает сразу перейти к переговорам, суть которых сводится к территориальным уступкам со стороны Армении – в обмен на «мир». То есть, Азербайджан готов подписать соглашение о ненападение только при условии территориальных уступок со стороны Армении. Рассматривает ли Ереван такой вариант? Судя по заявлениям армянского руководства, Ереван настаивает на «пакте о ненападении» без предварительных условий. Согласится ли Азербайджан подписать соглашение о ненападении или разместить в Карабахе международные механизмы сдерживания? Пока таких намерений Баку не демонстрирует. Азербайджану в этой ситуации оставляют не так много выходов – либо подписать соглашение о заморозке конфликта и статус-кво, либо решиться на военную авантюру, либо тоже тянуть время, закупая на всякий случай вооружения. Однако, как сказал спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, гонка вооружений не обязательно ведет к войне.