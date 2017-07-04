На Ближнем Востоке возникает новое государство Курдистан

За последние 20 лет, практически, все арабские государства приняли политическую эгиду США как наиболее понятного и единственного гаранта безопасности и ведущего внешнеполитического и военного партнера. Данная ситуация – результат длительного развертывания стратегии США, к разработке и реализации которой причастны четыре или пять последних администраций США. На протяжении последних 20 лет США решили несколько важнейших задач, что привело арабские государства к пониманию отсутствия альтернативы в политическом и социальном развитии, кроме тесного сотрудничества с США. Администрация Дж. Буша-младшего, несмотря на тесное сотрудничество с Израилем и еврейскими кругами в США, заложила основы «новой» политики в отношении арабо-израильского конфликта. Гарантируя безопасность и военно-техническое превосходство Израиля, США в определенном смысле дистанцировались от данной проблемы, снизив свою активность по этому поводу беспрецедентным образом. Именно при администрации Дж.Буша, американцы дали понять, что Израилю рано или поздно придется смириться с созданием палестинского арабского государства. Администрация Б.Обамы, несмотря на давние и тесные связи семьи Клинтон с Израилем и еврейскими кругами в США, приняла решение, продолжая придерживаться некоторых принципов и подходов администрации Дж.Буша, более решительно выступала против политики Израиля в отношении палестинских земель и строительства поселений на Западном берегу. Арабские политики различных стран не могли не заметить этих тенденций в политике США и восприняли это как единственный путь к решению палестинской проблемы и других проблем, связанных с Израилем. США сумели заручиться безусловной поддержкой арабских государств, в том числе и на уровне Лиги арабских государств, при подготовке и проведении войн против Ирака в 1991 году и 2003 годах, а также за относительно короткий период убедили арабские страны проявить солидарность в блокировании «Аль-Кайды», насколько это было возможно, при определенных интересах США, Саудовской Аравии и других арабских государств. США стали партнером, практически, всех арабских государств во время проведения операций по устранению правящих режимов М.Каддафи и Б.Асада. Важным фактором усиления влияния США в арабском мире стала позиция и политика Вашингтона в отношении Ирана. В не меньшей степени данное влияние связано также с усилиями США по недопущению экспансии Турции в направлении Ближнего Востока. Одновременно, США стали «монопольным» партнером арабских нефтеэкспортирующих государств в части глобальной нефтяной политики. Устранение «антизападнических» правящих режимов в Ираке, Ливии и Сирии привело к активизации и усилению политики Франции и Великобритании на Ближнем Востоке, исходя из их геополитических и геоэкономических интересов. Германия пытается не проявлять политическую активность в регионе, довольствуясь экономическими планами, но, так или иначе, Европейский Союз пытается занять в регионе более заметные позиции, чему стали помехой экономические проблемы. Франция и Великобритания создали военный альянс, который проявил себя во время событий в Ливии и пытается стать фактором в процессах, происходящих в Сирии. После длительного высиживания ситуации, в США приняли решение вытеснить Россию из региона и нивелировать режима Б.Асада. Сами американцы признают, что свержение Б.Асада - это трудная задача, но принято то, что дальнейшее затягивание времени приведет к худшим результатам. Турция и Иран ведут жесткую конкурентную борьбу за влияние в арабском мире, при этом Турция находится в довольно сложной игре, где участвуют все мировые центры силы. Иран пока продолжает сохранять более предпочтительные позиции, опираясь на шиитские страны и общины, которые находятся в изоляции и под давлением со стороны арабских суннитских государств, и отчасти со стороны Западного сообщества. Арабские государства, в особенности, страны Персидского залива, испытывают опасения и угрозы со стороны Ирана и готовы на любое сотрудничество с США (и в определенных условиях даже с Израилем) по этому поводу. Внешнеполитическая доктрина Турции, направленная на усиление ее влияния и присутствия в регионах и, прежде всего, на Ближнем Востоке, оказалась проваленной в результате политики США и ведущих арабских государств, которые в достаточной мере консолидировали свои возможности. Турция оказалась блокированной и изолированной в мире и в регионах и в настоящее время столкнулась с проблемой формирования мощного «барьера» вдоль всей своей южной границы, то есть, с Ираком и Сирией. Россия утратила, по существу, все свои геополитические и экономические позиции в арабских странах, но вполне возможно ожидать некоторых успехов в ближайшем будущем, в связи с тем, что арабские государства заинтересованы в определенной диверсификации своей внешней политики. Вместе с тем, вряд ли Россия могла бы надеяться на создание отношений стратегического характера с арабскими странами. Могут возникнуть взаимные интересы и, одновременно, противоречия с арабскими странами по поводу энергетических и энерго-коммуникационных проблем. Китай давно приступил к обретению новых позиций на Ближнем Востоке, но не торопится вмешиваться непосредственным образом в политические процессы и в конфликты в регионе. Актуальной задачей Китая на Ближнем Востоке является недопущение установления полной монополии США и Запада в регионе, создание предпосылок для более ощутимого внедрения и создания в регионе новых позиций. Одновременно, одной из важных геополитических задач США является проведение политики «сдерживания» экспансии Китая, прежде всего, в направлении Ближнего Востока. Арабские революции, по существу, стали результатом широких социальных и экономических процессов, которым способствовала политика глобализации, выдвижение Западным сообществом «новых» социальных и политических моделей. Как бы ни были данные революции связаны с усилением политического ислама, конкретных исламских ассоциаций и групп, они стали результатом модернизации и «вторичной» вестернизации арабских стран. Арабская политическая элита, представленная разнообразными группами и течениями, так или иначе, имеет векторы модерна и, возможно, постмодерна, что приводит к ее интеграции с западными элитами. Наблюдатели не совсем заметили, что за последние 10 лет Ближний Восток изменился до неузнаваемости. Арабские государства отмежевались от радикальных кругов, и даже саудовцы предпочитают оставаться в стороне от данных событий, хотя ранее именно они пытались быть лидерами любого исламского движения в любом регионе. В наиболее безопасном положение оказался Иран и в наихушем положении – Турция. Суннитские государства оказались неспособными противостоять радикализму, а шиитские страны и общины стали лидировать во многих случаях. Так или иначе, формируется курдское государство, что привнесет кардинальные изменения в геополитические изменения в регионе. Эта угроза не сумела объединить Турцию и арабские государства. Арабские государства, прежде всего, Ирак, поняли, что придется признать данное государство, и в тех границах, которые изберут курды. Иран относится к курдской проблеме более спокойно и ожидает появления нового крупного государства на севере Месопотамии. Турция готовится к большой войне с курдами, и это обстоятельство приведет к возникновению конфронтации между Турцией и Ираном. Арабские страны будут только наблюдать за этими событиями. Израиль предпочтет стать арбитром между турками и курдами, но из этого ничего не получится. Израиль заработает на поставках вооружений, но не сумеет играть некую арбитражную роль. В данном случае становится понятным, что Россия будет исключена из игры на Ближнем Востоке и с большой радостью уйдет из региона навсегда.