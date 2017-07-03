Армения откажется от участия в миссии НАТО и от 8 млрд.?

На прошлой неделе министр обороны Армении Виген Саркисян принял участие в заседании Совета министров обороны стран-участниц миссии НАТО в Афганистане. В официальных информациях о встречах армянского министра нет ни слова о том, продолжит ли Армения участие в миссии, увеличит ли число миротворцев или сократит его. Ранее после подобных заседаний заявлялось, что намерен делать Ереван в дальнейшем. Отсутствие какой-либо информации на сей раз может быть либо признаком того, что Ереван ничего не собирается менять. Либо, на фоне происходящих в регионе событий, не исключается, что Армения может отказаться от участия в миротворческих операциях в рамках НАТО. До отъезда в Брюссель министр Виген Саркисян не исключил, что могут сложиться такие условия, когда армянские военные примут участие в операциях в Сирии. Ранее заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что ОДКБ создает миротворческую полицию, и сразу же были сделаны предположения, что Армения может принять участие в операции в Сирии в составе миротворческой полиции ОДКБ. Для участия в миротворческой операции в Сирии Армении, скорее всего, придется задействовать свою миротворческую бригаду, которая была создана по стандартам и при поддержке НАТО и которая успешно участвует в миссиях НАТО и ООН. Вопрос о продолжении участия Армении в миссии НАТО может возникнуть параллельно предложениям США, Франции и Германии инвестировать в сферу возобновляемой энергетики Армении 8 млрд. долларов. Официальный Ереван не отклоняет предложение, но и не принимает его. Это серьезнейшие вопросы, которые, однако, не становятся темой обсуждений в парламенте и на общественных площадках. Подобные обсуждения, как правило, инициирует оппозиция и активный гражданский класс. В Армении не осталось ни того, ни другого. Парламентская «системная» оппозиция в лице блока «Царукян» по определению не способна задавать вопросы. А лидер блока «Елк», декларировавшего прозападный курс, вместо того, чтобы задавать вопросы Сержу Саркисяну, пишет письма Тиграну Саркисяну и требует, чтобы ЕАЭС выполнял свои обязательства. За 10 лет президентства Сержу Саркисяну удалось осуществить в стране политику «выжженной земли». В «оппозиции» остались либо те, кто согласен с Сержем Саркисяном, либо те, кто еще «хуже». На этом фоне «безальтернативность» Сержа Саркисяна выглядит более выпукло. Дело дошло до того, что в качестве «оппонента» Саркисяна представляется премьер-министр Карен Карапетян – бывший топ-менеджер Газпрома. На последнем заседании парламента прозападная оппозиция допытывалась, почему Карен Карапетян не ездит с визитами в европейские страны. Наверное, чтобы напомнить, как часто туда ездит Серж Саркисян. Есть ли в Армении площадки для обсуждений судьбоносных решений? Или на месте гражданской и политической активности в Армении осталась большая блестящая лысина?