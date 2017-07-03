Турцию не интересует Евразия

США далеки от рассмотрения Турции как инструментария противления влиянию России и тем более Китая. С другой стороны, функция государства-партнера предполагает оказание многосторонней поддержки и сотрудничества, в результате чего США не смогли бы ограничить влияние Турции в Евразии. При поддержке США Турция заняла бы совершенно иные, гораздо более предпочтительные позиции в Евразии, контролировала бы приоритетные проекты в сфере геоэкономики, прежде всего, энергетические и коммуникационные. В 90-х годах Турция вступила в ожидание глубокого экономического кризиса, который наступил на рубеже 20 и 21 веков. Данный экономический кризис был обусловлен рядом факторов финансового, инвестиционного и рыночно-конъюнктурного характера, но этот этап экономического развития ознаменовался чрезмерными позитивными ожиданиями в части возможности внедрения турецкой промышленности на Евразийских рынках, прежде всего по текстильным и сервисным кластерам. После первых успехов выяснилось, что Турция не способна доминировать на данных рынках, включая Россию, с ориентацией на которые были взяты значительные внутренние и внешние кредиты. Параллельно этим чрезвычайно неблагоприятным факторам, США постарались усугубить экономический кризис в Турции, заблокировав предоставление ей кредитов международных финансовых организаций, навязав стандартные либеральные реформы, которые привели к упадку ряда традиционных для Турции отраслей промышленности и сельского хозяйства. Европейский Союз также не оказал Турции действенной помощи, ссылаясь на проблемы в системе администрирования и управления и коррупцию. Данные обстоятельства надолго заблокировали усилия Турции по экономической и политической экспансии в Евразии. В настоящее время Турция вновь активизировалась в Евразии, включая Россию, но уже без попыток согласовать свои усилия с США. В определенной мере Турция вынуждена считаться с позицией Европейского Союза, так как все еще испытывает надежды на вступление в Сообщество, но и этот фактор ее внешней политики сводится к минимуму. В работах американских экспертов важное место занимают отношения Турции с Европейским Союзом через призму интересов США. Прежде всего, отмечается, что Европейский Союз встанет перед проблемой интеграции стран Восточной Европы, в особенности Южного Кавказа, в условиях фактического отказа Турции вступить в Сообщество. Вместе с тем, исследователи отмечают, что интеграция стран Восточной Европы осуществляется таким образом, словно и не существует проблемы Турции. Практически, не отмечаются позиции Европейского Союза относительно усиления позиций Турции в данном регионе. Это можно объяснить тем, что, практически, отсутствуют какие-либо внешние признаки или официальные документы, свидетельствующие о позиции Сообщества по данной проблеме. Европейский Союз рассматривает любые оценки политики Турции как весьма деликатные и пытается не демонстрировать своей позиции. Вместе с тем, политика Великобритании и Германии в отношении влияния Турции в Южном Кавказе весьма показательна и характерна, на что обращено внимание в ряде глубоких исследований, опубликованных ведущими аналитическими центрами и представленными на форумах. Данные два ведущих европейских государства, в отличие от других стран Европы, преследуют очень серьезные экономические, геоэкономические и соответственно политические интересы в Южном Кавказе и не заинтересованы в усилении позиций и влияния Турции. Совершенно понятно, что Южный Кавказ представляет собой весьма ограниченный экономический рынок, ресурсы региона не столь велики, включая также и энергетические ресурсы. Коммуникационные направления в Южном Кавказе, несмотря на тезисы о многих векторах, в действительности не имеют альтернативы, и контроль над одним из направлений обусловливает монополию на коммуникации. Но Южный Кавказ в отношении Европейского Союза имеет неоспоримое преимущество – регион является наиболее близлежащим в Евразии и может быть легко вовлечен в систему услуг для нужд европейских государств. Это приводит к конкурентной борьбе за влияние и присутствие в регионе, причем, не только между ведущими экономическими державами, но и при участии в данной конкуренции государств Передней Азии. Великобритания в свое время приложила немало усилий для недопущения контроля Турции над грузинскими коммуникациями, что не принесло полного успеха, так как Турция выдвинула ряд предложений по участию в развитии транспортной инфраструктуры. Выяснилось, что Турция очень серьезный конкурент на арене Южного Кавказа, располагая безусловной поддержкой Азербайджана, и довольно успешно решает вопросы с Грузией. Турция умело формирует свою нишу в регионе, в которой предлагает инициативы в ряде сфер, в том числе транспорте, в которых ни американцы, ни европейцы не проявляют активности и не имеют интересов. Это стало важным условием сотрудничества Турции с Азербайджаном и Грузией, где Турция не имеет конкурентов. Турция пытается демонстрировать европейцам, что она не стремится вытеснить их из Южного Кавказа и конкурировать с ними в промышленной сфере, располагая интересами в коммуникациях и отчасти на рынках сбыта своей продукции. Германия, которая в отличие от Великобритании и США, не претендует на контроль над энергетическими коммуникациями, преследует далекоидущие цели в промышленности, включая горнодобывающую отрасль, сферу высоких технологий, производство различных материалов. Турция не претендует на позиции в этих сферах, но имеет большие претензии в транспорте, что раздражает Великобританию и США. Значение Евразии в турецко-американских отношениях минимизировано. США уже давно дали понять Турции, что роль Евразии в отношениях Турции для США не имеет никакого значения. Обсуждения с США отношений с Турцией по поводу Евразии уже исчерпаны. Одновременно, Евразия не стала чем-то значимым в отношениях Турции и России. Турцию не впускают в Евразию, и азиатские державы дали понять Турции это. Совершено ясно, что в нынешнем формате Турцию не может интересовать Евразия. Это стало излишним для Турции.