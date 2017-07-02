Апрельская война не позволила совершить непоправимое

Арцахские партии «Свободная родина» и Демократическая партия Арцаха, не мудрствуя лукаво, выдвинули на должность президента страны действующего главу государства Бако Саакяна. Парламент Арцаха будет выбирать президента 19-29 июля. После того, как в декабре 2015 года в Армении состоялся референдум, и страна перешла к парламентской форме правления, в Карабахе также заявили, что хотят перейти к парламентской республике. Тогда все партии в один голос стали утверждать, что только парламентская форма правления и может обеспечить прогресс. В апреле 2016 года случилась Четырехдневная война, после которой в Карабахе вдруг решили, что им нужна не парламентская, а суперпрезидентская республика. Но почему-то было решено, что нельзя сразу доверить народу выбирать суперпрезидента, и парламенту нужно на 3 года избрать главу государства - пока народ не созреет. Все эти абсурдные процессы вызывают один важный вопрос – что изменилось в апреле 2016 года и почему в Арцахе решили отказаться от парламентской системы? Некоторые эксперты полагают, что Апрельская война должна была начертить новую линию соприкосновения, причем, не без сговора с армянским руководством. Для такого заключения есть определенные основания – в первые два дня войны военно-политическое руководство и Армении, и Арцаха было в явном замешательстве. Не было ни общего приказа обороняться, ни отступать, ни перейти в контрнаступление. Было ощущение, что все чего-то ждут, и только когда на местах началось яростное сопротивление, а народ из Армении стал сотнями ехать в Арцах, военно-политическое руководство «проснулось». Замешательство ощущалось до последнего – пресс-конференция Бако Саакяна не только не дала ответов на вопрос, что произошло, но и породила новые вопросы – об адекватности военно-политической власти и о том, были ли они осведомлены о планах Алиева. Кто не выполнил условия «сделки» и была ли сделка, наверное, история не узнает никогда, хотя в России почти открытым текстом упрекали Алиева в том, что он упустил шанс. Серж Саркисян также в чем-то упрекал Лаврова. Решили бы в Арцахе перейти к парламентской системе, если б в апреле 2016 года в результате войны сложилась другая, «договорная» линия соприкосновения? Что готовился утвердить парламент Арцаха – реализацию плана «Лаврова», который активно продвигался до Апрельской войны? Арцах после апреля отказался от парламентской республики и выбрал суперпрезидента. Означает ли это, что Апрельская война изменила планы, и план Лаврова, а также все другие планы, которые должны были изменить границы Арцаха и статус-кво, отложены на неопределенное время? Значение Апрельской войны пока не совсем осознано в армянском обществе. Его осознают, пожалуй, те, кого могли при другом исходе войны провозгласить предателями. Армия и общество, фактически, спасли не только Арцах и Армению, но и честь военно-политического руководства, не позволив им совершить непоправимое. В декабре 2016 года в Арцахе организовали конституционный референдум, так и не сумев объяснить людям, зачем и для кого меняется принятая всего 10 лет назад Конституция. Хотя, чего объяснять – все и так понимали, что нужно «оформить» третий срок Бако Саакяна. Стоило для такой незначительной цели менять Конституцию?