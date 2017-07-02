Русский ятаган против 8 млрд. долларов

Агаси Енокян

Предложение США о 8 миллиардах инвестиций до боли напоминает злополучный парадокс 3 сентября. Нам делают явно выгодное предложение, от которого невозможно отказаться, но Армения упорно отнекивается. В случае с евроассоциацией предполагалось, что Армения изменит внешнеполитический вектор, в данном же случае такие требования не выдвигаются. Более того, на первый взгляд никаких политических требований вообще нет - ни по части свободных выборов, ни защиты прав человек, ни свободы прессы – люди просто предлагают деньги. На самом деле все это, конечно, имеет политический контекст, потому что принятие американской программы развития альтернативной энергетики означает независимость от российской энергетической системы. Но энергетическая зависимость – это лишь один компонент зависимости Армении от России, есть еще карабахское урегулирование, Россия все время поддерживает враждебность в отношении Турции, Армения остается членом ЕАЭС, основным рынком армянской продукции остается Россия, армянские гастарбайтеры ездят в Россию, в конце концов, в Армении дислоцируется российская база, и численность российских военных в Армении по каждому поводу наращивается. В случае с развитием альтернативной энергетики речь не идет о геополитическом выборе, отрыв от России в энергетическом смысле не приводит автоматически к переменам в других сферах, но США решили способствовать независимости Армении хотя бы в одной отрасли и для этого готовы выложить 8 млрд.. Но Серж Саркисян всячески показывает, что он не жадный и не намерен броситься за миллиардами. Серж Саркисян обсудил этот вопрос с Москвой, и, по всей видимости, не смог добиться уступок. Москва желает сохранить полный контроль над Арменией. Москва не желает ослаблять даже один рычаг давления на Ереван. Понятно, что продаваемый Армении газ по своим объемам имеет для монстра, называемого Газпромом, не столь важное значение. Кремль превратил Армению в тупик, и поступающий в Армению газ не имеет транзитного значения, как, например, в случае Украины или Беларуси. И хотя появилась возможность для небольших игр между Грузией и Арменией, но это не суть важно. Приказав Армении отказаться от американских инвестиций, Москва просто «опустила» правительство Сержа Саркисяна, лишив его важной коррупционной возможности, а Армению – шанса на развитие. Тем не менее, как и в случае с 3 сентября, возникает вопрос – с какой стати Армения слепо подчиняется приказам и капризам Кремля? Серж Саркисян самодеятельностью заниматься не может. Вряд ли у русских на Сержа Саркисяна есть компромат – армянская пресса полнится компрометирующими Саркисяна и его близких информациями, но это никак не сказывается на политических процессах в Армении. Несерьезны также утверждения о том, что Серж Саркисян, якобы, российский агент и не пойдет против своих хозяев: за 8 млрд. можно перекупить какого угодно агента. Между тем, в небольшой Черногории недавно произошло событие, которое раскрывает суть воздействия России на армянские власти. Россия готовила в Монтенегро то же, что и в Армении 27 октября. Готовились расстрел премьер-министра, захват парламента и все остальное по сценарию. После политического геноцида армянского истеблишмента 27 октября 1999 года Россия натерла свой ятаган до блеска и держала наготове на случай любого неловкого движения Сержа Саркисяна. Этот ятаган показали Сержу Саркисяну за несколько дней до 3 сентября, и европейский путь Армении неожиданно прервался. На этот раз ятаган привез глава Газпрома Миллер. Он напомнил властям Армении, что именно может удержать их от принятия американского предложения в 8 млрд., соответственно, неподчинения Путину. Серж Саркисян повел себя как зрелый политики – он просчитал предлагаемые Армении выгоды и угрожающие ему лично риски и принял соответствующее решение. Раз США, а за ними Франция и Германия готовы вложить серьезные инвестиции, значит, они готовы их защищать, то есть, инвестиции могли бы стать важным фактором сохранения мира. Напомним, что Азербайджан решил перейти к активным военным действиям, когда уже почти была исчерпана «легкая» нефть Бритиш петролеум и остались «крохи» СОКАР, которые можно добывать только на большой глубине. Так что, перепутье Сержа Саркисяна становится еще острее – выбрать развитие и мир для Армении или безопасность для собственного режима? Обычный политик выбрал бы Армению. Но Серж Саркисян не может уступить свои коррупционные возможности во имя развития и безопасности Армении.