Новые цели Турции в отношении Запада

В геополитических раскладах США роль и место Турции остается неизменными, хотя в работах некоторых авторов настойчиво утверждается, что происходит переосмысление данной геополитической роли Турции. Возможно, в актуальной политической литературе Турция и представляется в новом качестве в геополитических схемах, но проблема в том, что изменились всего лишь «декларации» по поводу роли и места Турции, но не те схемы в геополитике США, в которых Турции отводится все та же роль. Настойчивые усилия США по интеграции и приему Турции в Европейский Союз длительное время создавали впечатление, что США рассматривают Турцию как европейское государство, которое в полной мере интегрировано в европейское политическое пространство. В связи с этим американская политическая аналитика в полной мере выполнила «заказ» администрации, которая на протяжении четырех десятков лет проводила именно эту политику. Убеждение в том, что США, а также Великобритания рассматривают вступление Турции в ЕвроСоюз как стратегический политический курс, стало неотъемлемым аргументом американских и европейских политологов. Поэтому представляет принципиальный интерес то, что в рапорте «Национального Совета по разведке» США данный тезис стал приводиться уже не как наиболее целесообразный путь решения проблем Турции, а всего лишь как «возможная перспектива». Сопоставление работ различных авторов приводит к пониманию того, что США и Великобритания никогда не рассматривали Турцию как полноценного члена ЕС. Декларированная позиция США и Великобритании была направлена на приобретение преимущественных позиций в отношении Турции, внесение элементов дискуссии в режим внутриевропейских отношений, в создание очень сложной и нерешаемой проблемы для Европейского сообщества. Политика США и Великобритании в отношении включения Турции в Европейский Союз имела, несомненно, политико-пропагандистское значение и преследовала много целей в Европе и на Ближнем Востоке. Было бы ошибочным отводить Турции роль и функции государства «Большого Ближнего Востока» в геополитике США. В американской политической литературе неоднократно приводится тезис о значимости Турции как примера, модели, буфера в отношении исламского мира. Этот тезис имеет и сейчас хрестоматийное значение, но это убеждение не просто устарело, оно никогда не было адекватным. Несомненно, данные функции Турции в отношении исламского мира являются значимыми и остаются актуальными, но это не означает, что в геополитических раскладах США Турция рассматривается как часть некого исламского политического пространства, или, в более конкретном формате – часть «Большого Ближнего Востока». На протяжении нескольких десятилетий Турция, прежде всего, рассматривалась как важнейший бастион на Южном фланге НАТО, но после распада советской системы ее роль заметно изменилась, и после некоторого переосмысления, особенно, под влиянием операции «Буря в пустыне», Турция стала рассматриваться как достаточно изолированное и дистанцированное государство как в отношении Европы, так и Ближнего Востока. То есть, только в таком качестве Турция может восприниматься США как подконтрольная и безопасная страна. Однако, откровенно обозначить данную роль и место Турции в схеме американской геополитики невозможно. Политическая корректность также не позволяет экспертами и авторам представить геополитическую роль Турции таким образом. Видимо, в связи с этим некоторыми авторами подброшена в качестве дискуссионной темы некая версия, которая предполагает два начала: Турция - часть Европы и Турция - часть региона Ближнего Востока. Хотя эти две начала в реальности вполне сочетаемы, но авторы настаивают, что это несовместимые доктрины. Данная дискуссия призвана скрыть действительную геополитическую доктрину, которая рассматривает Турцию как страну, достаточно изолированную и дистанцированную от региональных центров силы. Данная геополитическая схема вполне укладывается и сочетается с другими приоритетными целями США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке, что составляет основу внешней политики США. С самого начала «освоения» США региона Южного Кавказа данному региону была отведена роль составной части Европейского сообщества. В самые краткие сроки государства Южного Кавказа прошли путь, который Турция проходила несколько десятилетий. И когда Турции, практически, окончательно отказано в членстве в Евросоюзе, южно-кавказские страны все более приобретают новые позиции в Европе. Авторы, принимающие участие в разработке рапорта «Национального Совета по разведке», в своих публикациях указывают на фактор принадлежности Армении и Грузии к христианской культуре, что, по их мнению, облегчит их интеграцию в НАТО и Европейский Союз, то есть, данные авторы пересекают черту политкорректности, а вернее, отмечают формирование нового видения политического анализа, в том числе в публичном аспекте. При этом, возникли оценки в отношении перспектив Азербайджана в направлении интеграции с Европейским союзом, которые отражают некий скепсис. Пока данное разделение шансов государств Южного Кавказа недостаточно четкое, но данные предпосылки становятся доказательством того, что страны, принадлежащие к исламской культуре, столкнутся с теми же препятствиями, с какими много лет сталкивается Турция. При этом, как и в отношении Турции, оценки в отношении Азербайджана апеллируют, конечно же, не к цивилизационной составляющей, а к социально-экономическим, правовым и демократическим стандартам. Вместе с тем, политический вектор Южного Кавказа формирует не Азербайджан, а скорее, Армения и Грузия, которые гораздо более убедительно определили свою внешнеполитическую ориентацию. Грузия рассматривается как реальный претендент на вступление в НАТО, а Армения представляет определенный интерес как возможный более активный участник миротворческих и иных операций НАТО, но главным образом, в связи с тем, что Армения могла бы подвести итоги нового баланса сил в Южном Кавказе, избрав путь вступления в НАТО. Но это в настоящее время исключается. Армения остается вассалом России. Казалось бы, Турция может рассматриваться в качестве либо резерва, либо некого запасного варианта в региональной политике США. То есть, роль Турции может быть сведена к роли довольно убедительного аутсайдера в политике США на Ближнем Востоке. Но вряд ли США удастся удовлетвориться данной ролью Турции. Кроме того, США не могут с безразличием наблюдать за политикой Турции на Ближнем Востоке и в отношении евразийских стран. Главной целью Турции в отношении Западного сообщества является приобретение новых геополитических позиций. Это крайне не устраивает Запад и не может рассматриваться как приобретение новых преимуществ. Перед Западом постоянно возникает задача ограничения возможностей Турции. В настоящее время Турция не может считаться надежным партнером Запада. Скорее всего, Турция займет надолго роль страны, не имеющей четко определенной международной позиции, и останется в состоянии ожидания, пока не завершится «большой эксперимент», пока новые элиты не обретут новое понимание ее задач в отношениях с Западом. Нынешняя главная международная проблема заключается в том, что в мире усилено распространена идея, будто США утратили свои прежние позиции, и вместе с США на этом пути находится все Западное сообщество. Истинность ситуации в том, что в последние годы США приобрели новые, более сильные позиции, и эта роль будет возрастать. В Европе усиливается роль Германии, и все это будет вскоре подтверждено в международных отношениях.