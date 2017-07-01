Формат карабахского урегулирования необратимо меняется

19-29 июля в Карабахе состоятся президентские выборы, причем, президента будет выбирать не народ, а парламент. Кого парламентское большинство (а это партия премьер-министра Араика Арутюняна «Свободная родина») выдвинет кандидатом? В интервью tert.am глава фракции партии Артур Товмасян заявил, что кандидатом от партии будет не Араик Арутюнян. Как говорят в кулуарах, всерьез рассматриваются две кандидатуры – ныне действующего президента Бако Саакяна, у которого завершается второй срок, и экс-президента Аркадия Гукасяна. Гукасян был министром иностранных дел Карабаха до 1997 года и участвовал в переговорах, когда они были еще трехсторонними. Потом в 1997 году Карабах выпал из переговоров, и неофициально мандат на проведение переговоров был передан президенту Армении.

В апреле 2018 года в Армении не будет президента, и пока не решено, кому будет передан мандат на ведение переговоров. Параллельно все активнее обсуждается возвращение Карабаха к переговорам.

В частности, вчера министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян напомнил, что без участия Карабаха не может быть принято ни одно решение, и это, по его словам, зафиксировано во всех документах, которые сданы на хранение в секретариат ОБСЕ.

Политолог Степа Сафарян считает, что заявление министры было намеком на то, что Карабах должен вернуться за стол переговоров. И на встрече в середине июля министров ИД Армении и Азербайджана, возможно, будет обсуждаться именно этот вопрос.

Если рассматривать предстоящие в Карабахе президентские выборы именно в этом свете, следует предположить, что наиболее вероятным кандидатом может стать опытный в международных переговорах Аркадий Гукасян.

Но не это важно, а то, как относятся международные посредники к такой трансформации и вероятному подключению Карабаха к переговорам. Ведь это в корне меняет формат «армяно-азербайджанского» конфликта, который так тщательно последние годы выстраивал Баку.

Впрочем, Конституция в Армении изменена, Серж Саркисян не сможет скоро проводить переговоры, а заставить Армению передать мандат на ведение переговоров кому-то посредники вряд ли смогут.

В Карабахском урегулировании происходит рестарт. Серж Саркисян заявил, что на столе переговоров нет никаких предложений, кроме Казанского плана, который отвергает Азербайджан. То есть, мадридские принципы, которые обсуждались последние 10 лет, уже не актуальны.

Изменилась и диспозиция на границе – границы Карабаха надежно укреплены, мировое сообщество настаивает не на сдаче территорий, а на укреплении нынешних границ механизмами мониторинга, баллистические ракеты размещены в Армении и в Нахиджеване, и стороны говорят о твердом намерении наносить друг другу непоправимый ущерб.

Кроме того, территориальная целостность Азербайджана, как пишут уже азербайджанские СМИ, перестала быть ценностью для мирового сообщества. «Евросоюз выбирает Азербайджан без Карабаха», пишет азербайджанская пресса, напоминая, что Азербайджан не подписал соглашение об Ассоциации с ЕС потому, что там не было упоминания о территориальной целостности.

Ильхам Алиев сделал все, чтобы лишить себя возможности мудрого дипломатического шага, и сейчас велик соблазн начать войну, пустить поезд под откос и не вести переговоры - ни с Арменией, ни с Карабахом. Мировые лидеры один за другим остерегают Азербайджан от такого шага, но Алиев может не прислушаться, решиться на авантюру, и тогда можно будет одним ударом разрубить сложившийся в регионе узел.