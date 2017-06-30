НАТО тоже запретил Азербайджану: остается вопрос Мехрибан-ханум

«НАТО не участвует напрямую в переговорах, ими занимается Минская группа ОБСЕ. Мы призываем стороны к переговорам и нахождению мирного решения. Это единственный вариант», сказал корреспонденту азербайджанского агентства АПА спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай. Он добавил, что карабахская проблема не имеет военного решения.

Фактически, функционер НАТО, который недавно посетил Армению, также пытается «острастить» Азербайджан от военного решения.

Азербайджан получает очередную партию российского вооружения, при этом практически все мировые центры силы, в том числе Россия, отказывают ему в «праве на войну». У каждого такого отказа, безусловно, свои мотивы, но очевидно, что сложился молчаливый консенсус по поводу неприемлемости эскалации на Кавказе.

Министр обороны Армении Виген Саркисян заявил на днях, что в Баку также понимают бесперспективность возобновления войны. Как сказал бы Левон Тер-Петросян, Алиев - политики рациональный, и он понимает, что для войны нужна геополитическая платформа.

Но у Азербайджана не осталось ничего, кроме обращений за «правом на войну». Это стратегическая линия, которую нет возможности изменить.

Хотя сопредседатели понимают, что сухой «отказ» также не вариант. Загнать Алиева в угол и запретить даже «локальные обстрелы» может вызвать обратный эффект.

Надо спасать лицо Алиева. Решением может стать его уход. И в этом смысле не исключается замена его на Мехрибан, которая сейчас занимает пост вице-президента.

Сама рокировка и гендерная составляющая могут способствовать тому, чтобы Баку заговорил о чем-то ином, кроме войны.

Фактически, замена Ильхама Мехрибан – вопрос не семейный, а геополитический. В отличие от отказа в возобновлении войны, в этом вопросе нет консенсуса силовых центров, поскольку эффект замены может оказаться для региона более чем глубинным. Однако, по сути, в геополитической повестке сейчас вопрос Мехрибан.