Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян предложил прибывшему в Армению министру экономики и устойчивого развития Грузии Георгию Гахария начать совместный экспорт в третьи страны. Как потом разъяснил депутат Ширак Торосян, «Грузия может через Армению экспортировать товары на рынок ЕАЭС, у Грузии же имеются экономические льготы на территории ЕС, и мы можем использовать возможности друг друга».

Грузинского министра приняли Серж Саркисян и Карен Карапетян. О конкретных договоренностях не сообщается, но на встречах, скорее всего, обсуждался главный вопрос – будет ли Грузия строить свои отношения с Арменией как с суверенным государством-соседом или как с несуверенным членом ЕАЭС.

У Грузии и Армении нет альтернативы интеграции. Вопрос в том, чтобы не обуславливать двусторонние отношения мнением «третьих стран», а строить их как два суверенных государства. После вступления в ЕАЭС Армения вынуждена оглядываться на Россию, и любые попытки Армении действовать суверенно тут же укрощаются евразийскими оковами.

Правда, видимо, такое случается только с Арменией. Вряд ли Казахстан выстраивает отношения, скажем, с Китаем как член ЕАЭС, а не как суверенная страна. Сама Россия также не спрашивает мнение Армении, выстраивая отношения с «третьими странами».

Почему именно Армения стала заложником Евразийского союза?

Грузия не подписывает договорных обязательств с Евразийским союзом и предпочитает торговать с Арменией и Россией в двустороннем и трехстороннем режиме. Судя по всему, Тбилиси и впредь не собирается строить официальные отношения с ЕАЭС.

Ереван упорно настаивает на том, чтобы рассматривать Армению как часть ЕАЭС, а не как суверенное государство. Пока Грузия упорно признает Армению суверенным государством, с которым могут успешно строиться двусторонние отношения.

Армения заявляет о все большей интеграции с Россией и отклоняет предложения Запада об инвестициях, технологической и логистической поддержке. Однако, с чисто логистической и военно-политической и стратегической точки зрения Грузия и Армения не могут рассматриваться отдельно друг от друга.

Это лучше всего понимают в Ереване – других сухопутных путей сообщения с миром, помимо Грузии, у Армении нет. Но и Грузия понимает, что страна рассматривается в глобальных стратегиях экономики и безопасности только в привязке к региону, а не как отдельная единица.