Серж Саркисян предложил строить сетевую власть

Побывавший сегодня на заседании правительства Армении Серж Саркисян анонсировал новый этап в работе правительства, так ни слова не сказав о своих собственных планах. Он предупредил, что до апреля придется принять массу конституционных законов, которые позволят окончательно выстроить систему власти.

Какую систему хочет выстроить Серж Саркисян? Намерен ли он после завершения президентских полномочий в апреле 2018 года возглавить правительство? Это не так важно, если будет выстроена автономно управляемая система.

Судя по всему, Серж Саркисян предлагает РПА, другим партиям, Карену Карапетяну и его правительству вместе строить новую вертикаль власти, а точнее, новую сетевую структуру, в которой у каждого будет свое место.

Вопрос в том, сможет ли Серж Саркисян сохранить в своих руках дистанционное управление сетевой структурой. Как отнесутся к новой системе внешние партнеры Армении, в частности, Россия, Европа и США? Ведь мировые центры силы хотели бы знать, с кем конкретно они будут иметь дело в Армении, кто будет принимать решения и с кем нужно вести переговоры. С сетевой структурой сложно иметь дело.

Речь, например, о переговорах по Карабаху и региональной политике. Кто будет определять внешнеполитическую стратегию? Совет нацбезопасности, премьер-министр или правящая коалиция?

Пока нет никакой ясности по поводу того, что пытается выстроить Серж Саркисян, как будет управляться страна и будет ли у сетевой структуры власти «дистанционный переключатель». Но можно полагать, что внутреннее сопротивление построению такой структуры вряд ли будет, потому что в ней хватит места для всех. Сопротивляться могут только убежденные антисистемщики.

Имеющие хоть какой-то потенциал сопротивления системные силы нейтрализованы или вовлечены в сеть – в качестве власти, оппозиции или системных радикалов. Судя по всему, сетевая структура устраивает многих.

Пока только одна политическая сила озвучила предложение вновь изменить Конституцию – зампредседателя партии «Наследие» Армен Мартиросян сказал, что партия предложит конституционные реформы. Правда, он не уточнил, желает ли партия вновь вернуться к прездентской форме правления.

Впрочем, это также не противоречит идее «сетевой власти» - захочет народ вновь вернуться к президентской форме – пожалуйста, Серж Саркисян тогда уже будет иметь право баллотироваться снова.

А пока все вместе – РПА, правительство, оппозиция – будут дружно и кропотливо плести сеть, которая будет кормить всех. И не важно, у кого на данный момент дистанционный переключатель.